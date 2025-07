Google capacita gratis a jóvenes en soporte técnico: cómo anotarse y conseguir trabajo rápido en empresas IT

En Argentina, el desempleo afecta a cerca del 20% de la población joven y la situación se vuelve aún más crítica en los sectores más vulnerables. Según el informe “Talento joven y empresas: Oportunidades y desafíos”, realizado en 2024 por Junior Achievement Américas y ManpowerGroup en Latinoamérica, 9 de cada 10 jóvenes declara haber tenido dificultades para conseguir trabajo, y el 72% identifica la falta de experiencia como su principal obstáculo.

Frente a este escenario, resulta clave que los jóvenes puedan desarrollar herramientas para descubrir sus intereses y capacidades, y así convertirse en protagonistas de su futuro. Por eso es que Google y la ONG Junior Achievement se unieron en una nueva edición del programa de certificaciones que busca acercar a los jóvenes al mundo laboral.

Se trata de una iniciativa que pone el foco en el sector IT e incluye el Certificado en Soporte de Tecnologías de la Información, una capacitación pensada para brindar conocimientos técnicos clave, junto con habilidades socioemocionales, mentoreo y acompañamiento para facilitar la inserción laboral especialmente en el área tecno.

Desde el 2020, Junior Achievement y Google becaron a más de 550 estudiantes y gracias a esto, más del 45% de los egresados encontró trabajo en el sector tecnológico en roles de soporte técnico, help desk, administración de sistemas, testers y desarrollo mientras realizaban el curso.

Capacitarse en Soporte IT es la puerta de entrada al mundo tecnológico. Fotos: Archivo.

El sector IT es uno de los más atractivos. Según estimaciones de la Cámara de Empresas de Software y Servicios Informáticos (CESSI), el área mantiene desde hace años una demanda de entre 10.000 y 15.000 puestos sin cubrir.

«En estos años, acompañamos a miles de jóvenes sus búsquedas de empleo y vivimos de cerca el impacto que tienen nuestras iniciativas en la vida de los egresados, sus familias, sus comunidades. Sabemos que el sector de la tecnología presenta un gran potencial y hacemos un enorme esfuerzo en ampliar el alcance y la escala de nuestra oferta para lograr que más jóvenes puedan aprovecharlas y transformar su futuro», afirma Bernardo Brugnoli, director de Junior Achievement en Argentina.

¿Qué es el Soporte IT?

Los profesionales de soporte informático son trabajadores calificados que ayudan a las organizaciones a resolver problemas técnicos cuando la tecnología de una empresa falla. El Certificado en soporte IT ayuda a los jóvenes a prepararse para empleos de nivel inicial en este campo. Es decir, suelen ser la puerta de entrada al mundo tecnológico.

En este curso que ofrece Google junto a Junior Achievement se podrá aprender sobre: redes informáticas, sistemas operativos, seguridad en tecnología y más componentes del Soporte IT.

Si bien no requieren una formación previa, estos roles ofrecen una base sólida para seguir creciendo en áreas como infraestructura, redes, ciberseguridad, administración de sistemas o desarrollo

Las clases son 100% virtuales. Foto: Archivo.

¿En qué consisten las becas en Soporte IT?

El curso dura 5 meses, entre la formación técnica y humanística, y las tutorías para orientar la inserción laboral. La dedicación total es de 332 horas, con clases sincrónicas diarias los 3 primeros meses.

Las clases se desarrollan a través de la plataforma Zoom y las actividades de trabajo remoto en Coursera (contenidos técnicos) y en el Campus de Junior Achievement (contenidos humanísticos).

Una dupla pedagógica, integrada por un facilitador técnico y uno humanístico, acompaña a cada grupo de estudiantes durante la formación, además un tutor especializado en RRHH los orientará en la búsqueda de trabajo a través de encuentros individuales y talleres de empleabilidad y habilidades blandas.

A lo largo del programa, existe una constante interacción con profesionales del sector IT a través de Clases de enlace, que son espacios sincrónicos en los que interactúan con especialistas en las distintas temáticas abordadas.

Al finalizar el curso, el CV de los egresados se envía a un consorcio de empleadores conformado por más de 10 empresas con vacantes abiertas para roles de soporte IT.

¿Qué vas a aprender en las becas de Soporte IT?

1) Principales conceptos: Redes informáticas, sistemas operativos, administración de infraestructura, seguridad informática, servicio al cliente, solución de problemas y documentación.

2) Habilidades que vas a desarrollar: Comunicación, trabajo en equipo, empatía, curiosidad, responsabilidad, autonomía, resolución de problemas, empleabilidad.

¿Cómo inscribirse a la becas de Soporte IT y hasta cuándo hay tiempo?

Para anotarse, hay que hacer clic acá. Hay tiempo hasta este jueves 31 de julio. Las clases empiezan la semana del 4 de agosto. La convocatoria está abierta para jóvenes de 18 a 29 años que residan en AMBA (CABA y Buenos Aires), Mendoza, Salta o La Rioja.

Algo más: para inscribirse no se necesita contar con título universitario ni acreditar experiencia previa en el área.