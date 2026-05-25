Google, a punto de cambiar internet para siempre: por qué la muerte de su clásico buscador preocupa a toda la web

Google anunció recientemente la mayor transformación de su buscador en más de 25 años, lo que ha generado preocupación en gran parte de la industria digital. El tradicional modelo basado en los clásicos “10 links azules” comienza a quedar obsoleto, ya que la empresa busca que los usuarios obtengan respuestas directamente dentro de Search, sin necesidad de ingresar a páginas web externas.

Este cambio fue presentado durante Google I/O 2026, la conferencia anual para desarrolladores, donde la compañía mostró una nueva experiencia de búsqueda impulsada por inteligencia artificial. Esta integra respuestas automáticas, interfaces dinámicas, agentes capaces de recopilar información y funciones personalizadas.

La apuesta representa un giro profundo en el funcionamiento de internet, que hasta ahora veía a Google como una puerta de entrada hacia millones de sitios web. Con el nuevo sistema, el buscador comienza a convertirse en un entorno cerrado, donde gran parte de la experiencia ocurre sin salir del ecosistema de la empresa.

“Creemos que la mejor versión de Search es una creada específicamente para cada usuario”, afirmó Robby Stein, vicepresidente de producto de Google Search. Esta frase resume la nueva estrategia: reemplazar las búsquedas tradicionales por una experiencia conversacional y personalizada impulsada por IA.

El renovado Search abandona el formato clásico de resultados jerarquizados para priorizar respuestas generadas automáticamente por inteligencia artificial. En lugar de ingresar pocas palabras clave y recibir una lista de páginas, los usuarios podrán hacer preguntas complejas y mantener conversaciones dentro del buscador.

Google explicó que el cuadro de búsqueda se ampliará dinámicamente para aceptar consultas más largas y contextuales, e incorporará sugerencias impulsadas por IA para ayudar a formular preguntas más sofisticadas. Además, se expandirán funciones como AI Overviews y AI Mode, que ya ofrecen respuestas automáticas, permitiendo hacer preguntas encadenadas sin abrir nuevas búsquedas ni navegar manualmente entre sitios web. Aunque los links externos seguirán apareciendo, dejarán de tener un rol principal.

La compañía también presentó nuevas experiencias visuales generadas en tiempo real. Por ejemplo, una consulta sobre agujeros negros podrá convertirse automáticamente en una animación interactiva personalizada. Estas herramientas fueron desarrolladas junto a Google DeepMind y funcionan con Gemini Flash 3.5.

Otra novedad relevante es la incorporación de los llamados “information agents”, agentes inteligentes que monitorean internet de manera autónoma las 24 horas, rastreando información, detectando cambios y enviando actualizaciones automáticas al usuario. Google mostró ejemplos vinculados con seguimientos financieros, alertas de lanzamientos de productos y monitoreo de temas específicos.

Asimismo, Search permitirá crear pequeñas aplicaciones personalizadas dentro del buscador mediante comandos en lenguaje natural. Estas “mini apps” podrán organizar tareas, planificar comidas o generar rutinas de entrenamiento físico.

Esta transformación genera inquietud en medios digitales, creadores de contenido y empresas que dependen del tráfico proveniente de Google. Durante años, el buscador fue el principal distribuidor de audiencia de internet: los usuarios hacían una consulta, encontraban enlaces y visitaban sitios externos. Sin embargo, la irrupción de herramientas de IA está modificando ese esquema.

Con AI Overviews, Google ya responde preguntas directamente en Search mediante resúmenes automáticos. El nuevo sistema profundiza esta lógica y en la industria digital ha surgido el término “Google Zero” para describir la posible caída extrema del tráfico derivado desde Google hacia medios y páginas independientes.

La preocupación aumenta porque los nuevos agentes inteligentes podrían realizar gran parte del proceso de búsqueda sin intervención humana, entregando directamente una síntesis procesada por inteligencia artificial, sin necesidad de navegar entre distintas páginas.

“Search puede construir experiencias personalizadas para preguntas individuales, con diseños dinámicos, visualizaciones interactivas y espacios persistentes”, explicó Liz Reid, máxima responsable del buscador.

Google aseguró que AI Overviews ya supera los 2.500 millones de usuarios mensuales y que AI Mode alcanza más de 1.000 millones por mes. Con esta estrategia, la empresa busca consolidarse frente al avance de plataformas conversacionales como ChatGPT.

La mayoría de las nuevas funciones comenzará a implementarse durante el verano en Estados Unidos. Algunas herramientas avanzadas estarán disponibles primero para suscriptores pagos de Google AI Pro y Ultra, aunque muchas terminarán siendo gratuitas.

Sundar Pichai, CEO de Google, aseguró que el objetivo es expandir el acceso a la inteligencia artificial a escala global. Sin embargo, detrás de esta promesa tecnológica surge un debate más profundo: qué ocurrirá con la web abierta si cada vez menos personas necesitan salir del buscador para encontrar información. Para buena parte de internet, esa transición ya comenzó.