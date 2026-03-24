Gonzalo Montiel se lesionó y ahora son ocho las bajas que tendrá el Chacho Coudet en el mini retiro de River en Cardales

Después del “partido malísimo” entre River y Estudiantes de Río Cuarto, que culminó con la victoria por 2 a 0 del equipo de Núñez en Córdoba, se confirmó que Gonzalo Montiel, quien abrió el camino a la victoria con un gol de penal, sufrió una lesión muscular de grado 1 en el bíceps femoral izquierdo. De esa manera, quedó desafectado de la convocatoria de la Selección Argentina para los amistosos con Mauritania y Zambia durante la fecha FIFA y también sería baja para Eduardo Coudet cuando se reanude el torneo Apertura.

Montiel ya había dado señales de que su lesión no se trataba solo de una molestia cuando lo subieron al carrito cerca del final del encuentro con Estudiantes en el Antonio Candini de Río Cuarto. También, cuando dio una nota luego del partido. “Sentí una molestia y vamos a ver cómo evoluciona”, comentó.

El dolor siguió durante la madrugada y por eso este lunes por la mañana se hizo estudios médicos que confirmaron el pequeño desgarro que lo deja afuera de la Selección en esta fecha FIFA, siendo una baja sensible para Scaloni ya que solo tiene a Nahuel Molina como lateral derecho natural. “Estoy contento con la convocatoria a la Selección, es lo más lindo para un jugador”, había dicho el campeón del mundo, que seguramente estará lamentándose dado que es la última convocatoria previa al Mundial, aunque más allá de esta dolencia, seguirá con chances de integrar la lista definitiva si hace bien las cosas en River, tal como afirmó él mismo. “Estoy tranquilo. Primero hay que rendir en nuestro club para estar en la Selección y pensar en el Mundial”, señaló.

Montiel, que fue lo mejor de River en Río Cuarto no solo por el penal que convirtió sino también por su proyección constante al ataque, no solo será baja para Argentina, sino que también no podrá entrenar con la intensidad que Coudet le impondrá al plantel en el mini retiro que hará con los jugadores en Cardales desde el miércoles a la mañana al viernes al mediodía. Y su regreso estaría estipulado para el debut en la Copa Sudamericana, el jueves 9 de abril ante Blooming en Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Se perdería el encuentro con Belgrano, cuatro días antes, en el regreso del torneo Apertura de la Liga Profesional.

El Chacho tampoco tendrá a otros jugadores que fueron convocados a las diferentes selecciones durante casi dos semanas. Marcos Acuña, quien llegó a la quinta amarilla en el certamen doméstico y no podrá jugar con Belgrano como así tampoco con Blooming ya que debe una fecha por la expulsión en la Libertadores del año pasado con Palmeiras cuando River fue eliminado, se sumó a la Scaloneta en el predio de Ezeiza, de cara a los amistosos con Mauritania y Zambia (el viernes 27 y martes 31 de este mes, respectivamente) en la Bombonera, tras la cancelación de la Finalissima contra España. También estará Lucas Martínez Quarta, quien fue convocado este lunes por la lesión de Leonardo Balerdi.

Mientras tanto, Ian Subiabre se sumó a la Sub-20 que dirige Diego Placente junto a Felipe Esquivel, Santiago Espíndola y Lucas Flores, otros juveniles del club. Se entrenarán también, al igual que los mayores, en el predio Lionel Andrés Messi de Ezeiza hasta el próximo lunes y el viernes a la mañana jugarán un amistoso contra su par de Estados Unidos.

A su vez, Juan Fernando Quintero y Kevin Castaño se fueron con Colombia (disputarán amistosos con Croacia el jueves 26 y con Francia el domingo 29); Kendry Páez a Ecuador (jugará frente a Marruecos el viernes y con Países Bajos el 31 de este mes) y Matías Viña fue confirmado por Marcelo Bielsa para la gira con Uruguay, que jugará ante Inglaterra en Wembley y frente a Argelia en Turín.

De esta manera, contando a Montiel lesionado, Coudet tendrá ocho jugadores menos para trabajar en en el mini e intenso retiro que hará con el plantel en Cardales.