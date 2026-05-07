Golpe al narcotráfico en Santa Fe: desmantelan una red con ayuda de la DEA y secuestran 400 kilos de cocaína que llegaron en avioneta

Tras una investigación exhaustiva de 45 días, en la que intervinieron dos fiscalías y se contó con información proporcionada por la DEA —la agencia estadounidense de lucha contra el narcotráfico—, la Policía Federal detuvo a ocho personas por el ingreso al país de más de 400 kilos de cocaína transportados en una avioneta que aterrizó en un campo de la localidad de Vera, Santa Fe.

La aeronave fue interceptada en una pista clandestina ubicada en una zona rural de Vera, donde las fuerzas policiales, con datos precisos sobre su arribo, montaron un operativo de gran alcance. Además del personal judicial, la Fuerza Aérea brindó apoyo logístico durante el procedimiento.

Simultáneamente, se llevaron a cabo ocho allanamientos en distintas localidades santafesinas, lo que permitió desarticular una organización narcocriminal con vínculos en Bolivia, país desde donde, según la investigación, se originó el cargamento.

El operativo se ejecutó bajo el nuevo sistema acusatorio federal implementado en Rosario, que facilitó una coordinación ágil entre el Ministerio Público Fiscal, el Poder Judicial y las fuerzas federales involucradas. En el caso actuaron la Procuración Nacional contra el Narcotráfico (Procunar), el fiscal federal Matías Scilabra y el Juzgado Federal de Garantías N.º 1 de Rosario, a cargo del juez Carlos Vera Barros, tras una causa iniciada a partir de la información aportada por la DEA.

Con el avance de la investigación, que incluyó vigilancias y seguimientos por parte de grupos especiales, se supo que una avioneta tenía previsto aterrizar en una pista clandestina construida en un campo ubicado cerca del establecimiento “Don Julio”, también bajo investigación. Conociendo el día y la hora del arribo, las fuerzas montaron un operativo para garantizar el aterrizaje y detener a los tripulantes.

Los primeros detenidos fueron el piloto y copiloto, ambos de nacionalidad boliviana. Al inspeccionar la avioneta Cessna 210, se encontraron más de 400 kilos de cocaína.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, destacó el éxito del operativo conjunto y subrayó el compromiso de su gestión: “Al narcotráfico, guerra sin cuartel. Ley y orden”.

Paralelamente a la detención de los tripulantes y al secuestro de la avioneta, la Justicia ordenó ocho allanamientos en distintas ciudades, que culminaron con la detención de seis personas más vinculadas a la organización.

Entre los elementos incautados, la Policía Federal registró dos camionetas (Toyota Hilux y Ford Ranger), dos camiones (Ford Cargo y Fiat Iveco), equipos de comunicación, una antena satelital Starlink, teléfonos celulares y bidones de combustible, que se utilizaban para la logística del contrabando.

Los allanamientos, ejecutados por brigadas de la División Operaciones Federales de la Hidrovía del Paraná, Rosario, Reconquista y DUOF Roque Sáenz Peña, incluyeron domicilios urbanos y rurales vinculados a los detenidos e investigados en Vera y Calchaquí, en las provincias de Santa Fe y Corrientes.

A más de 750 kilómetros de distancia, en Puerto Rico, Misiones, la Aduana incautó otro cargamento de drogas. Durante un control de tránsito internacional, agentes de la Dirección General de Aduanas, dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), detectaron 24 kilos de cocaína ocultos en un doble fondo del tablero de un automóvil que ingresaba desde Paraguay.

El conductor, de nacionalidad argentina, quedó detenido y enfrentará cargos por narcotráfico, con una posible condena de hasta 12 años de prisión. El hombre declaró que viajaba desde Asunción, capital paraguaya, con destino a Neuquén.

Este hallazgo se suma a los esfuerzos para combatir el tráfico ilícito de drogas en distintas regiones del país.