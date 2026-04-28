Gobierno impulsa visitas de Milei a provincias y planea eventos en el conurbano

El Gobierno busca reactivar las visitas de Javier Milei a las provincias y planea organizar dos eventos en el conurbano bonaerense, en medio de las tensiones con varios gobernadores por la reforma electoral. Desde el Ejecutivo aseguran que el objetivo es que el presidente retome su agenda en el interior del país, aunque reconocen que aún no está definido el próximo destino provincial, y que la decisión se encuentra en análisis dentro de la mesa chica de La Libertad Avanza.

Según fuentes oficiales, Milei tiene pendientes dos visitas a la provincia de Buenos Aires. Una de ellas está confirmada para octubre, cuando se realizará el congreso provincial del partido. La otra, que apunta al conurbano, está en consideración para los próximos meses, aunque no fue cerrada por cuestiones de agenda. En el oficialismo destacan que este distrito será una prioridad debido a su peso electoral y a la intención de disputar la gobernación en 2027.

Este movimiento territorial ocurre en un contexto en que la Casa Rosada intenta ordenar la negociación política respecto al proyecto de modificación del régimen electoral antes de 2027. La iniciativa contempla la eliminación de las PASO, el endurecimiento de los requisitos para crear y mantener partidos políticos, la incorporación de la Ficha Limpia al régimen electoral nacional, la modificación del esquema de Boleta Única de Papel y cambios en las reglas de financiamiento de campaña. Este proyecto fue enviado al Senado el 22 de abril.

El ministro del Interior, Diego Santilli, quedó a cargo de acelerar los contactos con gobernadores y bloques aliados. Desde Balcarce 50 reconocen que el aspecto más sensible es la eliminación de las PASO. Por ejemplo, el gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, uno de los aliados que ha apoyado proyectos clave del oficialismo, se desmarcó de esta iniciativa y defendió las primarias como una herramienta fundamental para el ordenamiento interno.

En el plano electoral, La Libertad Avanza ya empieza a posicionarse para la disputa de 2027, apuntando a fortalecer su estructura territorial. El sábado 25 de abril, Karina Milei encabezó un acto en Suipacha, donde pidió “ganar la provincia de Buenos Aires”. Estuvo acompañada por Santilli y Sebastián Pareja en una actividad orientada a consolidar la estructura bonaerense del oficialismo.

Este plan para reactivar la presencia en el interior retoma una estrategia anterior de Milei, quien había previsto visitar una provincia por mes, incluso con reuniones de gabinete fuera de la Ciudad de Buenos Aires. En aquella etapa, los primeros distritos en carpeta eran Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos y Chaco, provincias donde el oficialismo había obtenido entre el 40% y el 50% de los votos. Posteriormente, el denominado “Tour de la Gratitud” consideró como destinos posibles a Santa Fe, La Rioja, Entre Ríos, Mendoza y Jujuy.

Durante 2026, el presidente ya tuvo actividades públicas en Santa Fe, Córdoba y Tucumán. Visitó San Lorenzo el 7 de febrero, estuvo en la Bolsa de Comercio de Córdoba el 16 de marzo y participó en el Foro Económico del NOA el 19 de marzo. Además, realizó una actividad en Mar del Plata el 27 de enero, en territorio bonaerense.

Entre las provincias que aún quedan por visitar figuran Mendoza, Entre Ríos y Chaco, que habían sido mencionadas tras las elecciones legislativas, así como La Rioja, Formosa y otros distritos con mayor dificultad electoral. Hasta el momento, el mandatario no ha realizado visitas oficiales a Formosa, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca, San Luis, La Pampa, Misiones, Chubut y Río Negro.