Gobierno de Trump investiga a Nike por una supuesta discriminación laboral contra empleados blancos

El gobierno de Donald Trump solicitó este 4 de febrero por la tarde a un tribunal estadounidense que obligue a Nike a cumplir con una citación judicial en el marco de las acusaciones de que las prácticas laborales que, según señalamientos, habrían discriminado a personas blancas.

En detalle, la Comisión Estadounidense de Igualdad de Oportunidades Laborales (EEOC, por sus siglas en inglés), presentó una demanda ante un tribunal federal del estado de Misuri con la intención de obligar a Nike a entregar documentación relacionada con sus políticas de ascensos y decisiones de personal, especialmente todas las vinculadas a los programas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI).

Según los señalamientos de la EEOC, Nike podría haber violado la ley «al incurrir en un patrón o práctica de trato discriminatorio contra empleados, solicitantes y participantes en programas de capacitación blancos», y al fijar como objetivo que el 30% del personal de Nike en puestos directivos estuviera compuesto por minorías raciales y étnicas.

Quién es la aliada de Trump que presentó la investigación a Nike

La demanda cita las acusaciones formuladas en 2024 por la comisionada de la EEOC Andrea Lucas.

Trump llevó a Lucas a la presidencia de la EEOC en noviembre tras haberla designado comisionada durante su primer mandato en 2020. Lucas ha sido una crítica feroz de los programas DEI.

De hecho, en una publicación fija en su cuenta oficial de X, la presidenta publica un video informativo sobre los procedimientos de la agencia federal acompañado con el mensaje: «¿Es usted un hombre blanco que ha sufrido discriminación en el trabajo por motivos de raza o sexo? Es posible que tenga derecho a reclamar una indemnización económica en virtud de las leyes federales de derechos civiles. Póngase en contacto con la @USEEOC lo antes posible».

Are you a white male who has experienced discrimination at work based on your race or sex?

You may have a claim to recover money under federal civil rights laws. Contact the @USEEOC as soon as possible.

The EEOC is committed to identifying, attacking, and eliminating ALL race… pic.twitter.com/BYjbld5zdv

— EEOC Chair Andrea Lucas (@andrealucasEEOC) December 17, 2025

Nike consideró la acción de EEOC como «una escalada sorprendente e inusual», y aseguró haber mantenido una colaboración «amplia y de buena fe» en la investigación.

«Estamos comprometidos con prácticas laborales justas y legales y cumplimos todas las leyes aplicables, incluidas las que prohíben la discriminación», afirmó Nike en un correo electrónico a la agencia AFP en el que aseguró que responderá a la petición.

El Título VII de la Ley de Derechos Civiles, conocida como Civil Rights Act en inglés, de 1964 prohíbe a los empleadores (con 15 o más empleados) discriminar en la contratación, despido, ascensos, salarios y condiciones laborales por motivos de raza, color, religión, sexo (incluyendo embarazo y orientación sexual) y origen nacional.

Donald Trump vs. Nike: un conflicto que empezó hace años por un anuncio de Colin Kaepernick

El presidente Donald Trump ha criticado a la marca desde hace años. En 2018, durante su primer mandato, arremetió en contra de una campaña publicitaria de la compañía deportiva protagonizada por el exjugador de la NFL Colin Kaepernick, quien protestó en contra de la discriminación racial en la actuación policial en Estados Unidos.

La publicidad estuvo pensada para conmemorar los 30 años de su lema «Just do it”, pero despertó una enorme polémica entre los círculos más conservadores del país. Donald Trump caificó el comercial como «un mensaje terrible» y agregó: «Tal vez haya una razón para hacerlo, pero creo que es un mensaje que no debe ser enviado. No hay ninguna razón para eso». Los usuarios también reaccionaron y se organizaron quemas de zapatillas deportivas de la marca como una forma de protesta.

Desde su vuelta a la Casa Blanca en enero de 2025, el presidente ha sido más explícito al criticar a marcas nacionales e internacionales por lo que considera como un comportamiento «woke». En agosto del año pasado, el primer mandatario se sumó a rechazo del público estadounidense a un rebranding de la marca Crackel Barrel. La campaña fue un fracaso, la marca volvió a su logo tradicional y las críticas fueron tan masivas que su CEO de entonces, Julie Masino, acabó renunciando.

Trump también manifestó su postura por otra polémica campaña del fabricante de jeans American Eagle que protagonizó la actriz Sydney Sweeney. Ante el juego de palabras del spot publicitario de que la rubia tenía «buenos genes/buenos jeans», el presidente salió a dar su opinión y dijo que el anuncio era «hot».

Con información de agencias.