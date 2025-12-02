Gobierno amplía fondos a la SIDE y crece la polémica por gastos

El Gobierno amplió por Decreto de Necesidad y Urgencia los fondos asignados a la Secretaría de Inteligencia del Estado y destinó $26.117.900.000 adicionales al organismo. Según el documento publicado en el Boletín Oficial, casi $20 mil millones corresponden al pago de sueldos, una proporción que en la Casa Rosada señalan como habitual dado el tamaño de la estructura y las tareas que desempeña.



En el Poder Ejecutivo explicaron que la ampliación responde a la falta de un presupuesto aprobado desde 2022, lo que obligó a reconducir partidas ante el agotamiento de los montos prorrogados para 2024. Sostienen que no se trata de un aumento en sentido técnico, sino de una actualización necesaria para cubrir los gastos hasta fin de año.

Desde el Gobierno remarcan que la SIDE no fue la única dependencia que quedó sin fondos, aunque sí una de las que mantiene partidas de carácter reservado por las particularidades de su trabajo. Insisten en que el grueso de los recursos adicionales se dirige a salarios.

La discusión pública escaló luego de que el exdiputado Alejandro “Topo” Rodríguez señalara en la red social X que la ampliación presupuestaria incluía $350 millones para cubiertas, $300 millones para prendas de vestir y $40 millones para utensilios de cocina. Fuentes de inteligencia consultadas aclararon que esa descripción surge de nomencladores administrativos que engloban diversos insumos y no necesariamente reflejan compras literales.

Explicaron que la categoría “utensilios de cocina” puede incluir equipamiento para bases operativas en distintos puntos del país, como hornos u otros elementos de mayor valor. Del mismo modo, indicaron que “cubiertas” es una denominación bajo la cual se agrupan gastos relacionados con la flota automotor, que requiere mantenimiento y renovación permanente.

La conducción de la SIDE está a cargo de Sergio Neiffert desde junio de 2024, tras la salida de Silvestre Sívori. Neiffert quedó en el centro de una controversia luego de que trascendiera una fuerte discusión con el subsecretario José Lago Rodríguez en su domicilio. Este último enfrenta además una investigación interna por un viaje a Azerbaiyán que, según la información difundida por el sitio Sección País, habría sido financiado con fondos reservados y presentado como misión oficial, aunque en realidad habría tenido como objetivo asistir a una carrera de Fórmula 1 en la que participó el piloto argentino Franco Colapinto.

Ese viaje, realizado en septiembre, incluyó también al director del Servicio de Inteligencia Argentino, Alejandro Colombo, bajo el argumento de intervenir en un foro.