Globant: «Estamos en 35 países y Argentina despierta una sana envidia por lo que está haciendo»

La Argentina Week congregó estos días en Nueva York a líderes empresariales de Argentina, de Estados Unidos y también de compañías globales, además de funcionarios, y el caso de Globant es especial, porque es una compañía global, fundada por cuatro argentinos. Dos de ellos, Martin Migoya y Guibert Englebienne, hablaron con Clarín en el piso 15 del edificio del Bank of America. “Globant opera en 35 países y creo que tenemos una visión de la sana envidia que despierta Argentina en muchos otros lugares con lo que está pasando hoy”, afirma Migoya, CEO de la compañía.

Para Migoya, la Argentina Week fue un encuentro “necesario” donde había una cantidad de gente y energía “increíbles”. Englebienne, presidente de Globant X y Globant LatAm, agrega que “vimos empresas importantes y muchos emprendedores, todos apoyando para hacer de Argentina un país en serio nuevamente, y que hayan venido hasta acá muestra una gran señal. Este es un evento que duplicó la cantidad de gente que se esperaba. Creo que el compromiso por parte del Gobierno de venir y hacer esto y también de los empresarios es notable”.

Los fundadores de la empresa dedicada al desarrollo de software, servicios digitales y transformación tecnológica para grandes compañías y organizaciones en todo el mundo mantuvieron varias reuniones en el marco de la Argentina Week. Se encontraron con el ministro Luis Caputo, el presidente del Banco Central Santiago Bausili, con el viceministro José Luis Daza, con líderes de compañías como Dow, Ford, Pfizer y con emprendedores. “Había muchísima gente conocida”, señalaron.

Migoya y Englebienne no le dieron demasiada importancia al discurso inaugural del presidente Javier Milei el martes, donde criticó a empresarios argentinos Paolo Rocca y Javier Madanes Quintanilla y que causó sorpresa en muchos de los presentes.

“Yo entiendo que la coyuntura es donde se dan ciertas batallas, pero lo importante es lo que se está haciendo, el fondo, ¿no? Tener un país con las cuentas ordenadas, que no está emitiendo dinero, con inflación en baja, reformas estructurales fuertísimas, que está poniendo en el lugar que tenemos que estar a los emprendedores, generando empleo, pensando en cómo transformar sus empresas. Tenemos sobrados ejemplos de todo eso. Es un combo que no se ve en muchos otros países”, dijo Migoya, que participó de uno de los paneles del Argentina Week.

“De la coyuntura no voy a opinar”, agregó y señaló que “Globant hoy opera en 35 países y creo que tenemos una visión de la sana envidia que despierta Argentina en muchos otros lugares con lo que está pasando hoy. Entonces, para mí, ese es el mensaje trascendental que el Presidente transmitió y es lo verdaderamente importante y es lo que los inversores toman nota”.

Englebienne sostuvo que “lo que dijo el Presidente sobre la simplificación de regulaciones, de limpiar el terreno, de generar reglas claras, de mantener un equilibrio fiscal, habla de un terreno sobre el cual los emprendedores podemos hacer lo que mejor sabemos hacer, que es crear valor”.

Migoya dijo que vio “un apoyo muy fuerte de líderes como Jim Dimon (el CEO de JP Morgan) o los bancos en traer credibilidad” y mencionó también como beneficiosos los acuerdos que Argentina firmó con EE.UU. y la Unión Europea: “Abren puentes con los mercados con los que realmente deberíamos haber estado conectados”.

Milei hace que se hable de Argentina

“Creo que eso va a traer un desarrollo más sostenible para la Argentina que se viene. Sí, esto es para nosotros una gran oportunidad que deberíamos aprovechar”.

Dijo que la Argentina Week está logrando que se hable del país. El empresario afirma que “hace 23 años que estoy caminando la calle internacional y de Argentina o no se hablaba o se hablaban cosas horribles. Todo eso está cambiando. Pero, insisto, estamos obligados a pensar en el largo plazo”.

Consultado sobre si tienen temor de que un futuro gobierno cambie de rumbo, Englebienne dijo que “la historia argentina nos muestra que siempre los cambios son posibles”. Sin embargo, agregó, “los emprendedores siempre somos optimistas, es nuestra naturaleza”.

Por eso, indicó Migoya, “es tan importante entrar en el proceso de largo plazo”. “Es muy distinto un proceso hecho con medidas cortas, que hecho con medidas sostenibles en el tiempo y con el nivel de convicción que el Presidente tiene en términos de reformas, en términos de superávit fiscal, de orden de las cuentas. Entonces, cuando un proceso tiene esa fundación, tiene los elementos para que sea algo mucho más largo”.

Y señaló: “Cuando se hacen las cosas bien, es sostenible en largo plazo. Después habrá ruidos, idas, venidas. Si nosotros logramos que esto no sea un veranito, que sea algo que se siga manteniendo, va a ser difícil salir de esto. Porque los beneficios van a ser tangibles y muy claros para la gente. La gente lo va a volver a votar”.