George Clooney recibirá el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Venecia: «Significa que me estoy haciendo mayor»

El actor estadounidense George Clooney, de 65 años, será galardonado con el León de Oro a la trayectoria en el Festival de Cine de Venecia, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre de 2026, informó este lunes la organización mediante un comunicado.

Al aceptar el premio, Clooney expresó: «He vivido muchísimos momentos extraordinarios en Venecia. El Festival de Cine de Venecia es sin duda mi festival favorito, y recibir el León de Oro es un inmenso honor. Probablemente también signifique que me estoy haciendo mayor, pero no pasa nada».

Por su parte, el director del certamen, Alberto Barbera, destacó que «en su triple rol como actor, director y productor, George Clooney es un artista completo y carismático, apasionado y original, que ha transformado una profunda vocación en una de las parábolas más luminosas del cine contemporáneo».

Barbera agregó que la carrera de Clooney comenzó «sin atajos, gracias a pequeños papeles en series de televisión y películas de serie B, hasta el gran éxito alcanzado como protagonista de la serie ER: Emergencias, lo que forjó a un actor capaz de habitar la pantalla con una naturalidad cautivadora, otorgándole el don de hacer que sus personajes parezcan no solo creíbles sino deseables, cercanos y humanos, gracias también a un encanto innegable».

El director resaltó además la «combinación perfecta de glamour de estrella de antaño, gran profesionalismo y sensibilidad moderna» de Clooney, así como su versatilidad. Añadió que en cada uno de sus papeles «ha modulado su registro sin traicionarse jamás: irónico y melancólico, fascinante y reflexivo, brillante y capaz de una profundidad inesperada». De igual forma, destacó las nueve películas que realizó como director, las cuales revelan «una concepción del cine exigente y generosa».

El Festival de Venecia también subrayó que Clooney ha sido reconocido tanto por su labor humanitaria a nivel mundial como por sus logros en la industria del entretenimiento.

A lo largo de su carrera como actor y director, Clooney ha recibido dos premios Óscar, cuatro Globos de Oro (incluido el premio Cecil B. DeMille), cuatro premios SAG, un BAFTA, dos Critics’ Choice, un Emmy, cuatro premios National Board of Review y el premio a la trayectoria del American Film Institute.

Cuando obtuvo su octava nominación al Óscar en 2013, Clooney se convirtió en el artista con más categorías diferentes nominadas en la historia de la Academia.

Recientemente, también fue nominado al premio Tony por su debut en Broadway con Good Night, and Good Luck, donde interpretó a Edward R. Murrow en la adaptación teatral de su película de 2005, nominada al Óscar y coescrita junto a Grant Heslov. Este espectáculo hizo historia al ser la primera función de Broadway transmitida simultáneamente por televisión, emitida en CNN para audiencias de todo el mundo.

Con este León de Oro, Clooney alcanza un nuevo reconocimiento: no solo valoran cada uno de sus proyectos, sino el conjunto de toda su trayectoria artística.