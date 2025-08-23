General San Martín: joven fue asesinado a puñaladas tras una brutal riña en el barrio Los Silos

La víctima tenía 29 años. Un hombre de 36 fue detenido con heridas y un cuchillo entre sus ropas.

Un violento hecho sacudió la madrugada de este sábado en General San Martín. La Policía fue alertada por un llamado que reportaba a un hombre herido en el barrio Los Silos. Al llegar, los efectivos hallaron a Disanto González (29) tendido en el suelo con heridas de arma blanca. Fue trasladado de urgencia al hospital local, pero ingresó sin vida.

Las primeras averiguaciones indicaron que González había mantenido un enfrentamiento con otro sujeto, que se dio a la fuga tras el hecho. Horas después, en el barrio San Francisco, agentes encontraron a un hombre ensangrentado y con lesiones en la cabeza, identificado como Ramón Cruz (36), domiciliado en el barrio El Olvido 2.

Cruz relató que en Los Silos fue interceptado por un desconocido que le pidió un cigarrillo y, tras negarse, lo atacó con una barra de hierro. Dijo haberse defendido hasta dejarlo en el suelo. Entre sus ropas la Policía secuestró un cuchillo con el que habría apuñalado a González.

Ante la evidencia y tras la confirmación de la muerte de la víctima, la Fiscalía en turno dispuso la detención de Cruz bajo la carátula de “presunto homicidio en riña”.