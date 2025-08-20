General Pinedo: un colectivo se incendió en Ruta 89, pero no hubo heridos

Momentos de tensión se vivieron este martes por la tarde en la Ruta Nacional N°89, cerca de General Pinedo, cuando un colectivo de pasajeros se incendió a causa de un presunto desperfecto eléctrico. Afortunadamente, el chofer y los cinco pasajeros que viajaban lograron salir a tiempo y resultaron ilesos.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:50, cuando el vehículo que se dirigía desde Presidencia Roque Sáenz Peña hacia General Pinedo comenzó a prenderse fuego. Según el informe de la Comisaría de General Pinedo, el siniestro se habría originado en el motor del aire acondicionado debido a un cortocircuito.

El incendio fue controlado gracias a la rápida intervención de los bomberos locales y bomberos voluntarios, quienes evitaron que las llamas se propagaran y ocasionaran mayores daños.