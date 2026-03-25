Gendarmería secuestró más de 7 mil paquetes de cigarrillos

Personal perteneciente al ESCUADRÓN 12 “BERNARDOD DE IRIGOYEN” se encontraban desarrollando Actividades de Control sobre el trazado de la Ruta Nacional Nº 101, a la altura del ingreso a la Reserva natural Yateí, cuando un vehículo que se aproximaba al dispositivo de control hizo caso omiso a las señales efectuadas por parte de los efectivos para que aminore su marcha, ingresando a un camino vecinal a gran velocidad.

Las tareas para hallar al vehículo evadido permitieron interceptarlo, resultando en la aprehensión de su conductor, constatando que numerosas cajas de cartón encontraban acondicionadas en el habitáculo y baúl. Dentro de las mismas fue posible contabilizar un total de 7.480 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que carecían del aval aduanero correspondiente.

Intervinieron la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Iguazú, disponiendo el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero” y del vehículo utilizado, representando un avalúo estimado en conjunto de $ 29.204.000.