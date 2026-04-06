Gendarmería secuestró más de 25 mil paquetes de cigarrillos

El vehículo poseía pedido de secuestro. Personal perteneciente a la SECCIÓN “JARDIN AMERICA”, dependiente del ESCUADRÓN 11 “SAN IGNACIO”, se encontraban desarrollando Actividades de Control sobre el trazado de la Ruta Provincial Nº 11, cuando un vehículo que se aproximaba al dispositivo de control cambió bruscamente de sentido al percatarse de la presencia de los uniformados, dándose a la fuga.

Las tareas para hallar al vehículo evadido permitieron interceptarlo en un camino vecinal de la localidad de Tarumá, donde luego de llevar a cabo maniobras evasivas, su conductor se dio a la fuga luego de abandonar el rodado, constatando que numerosas cajas de cartón encontraban acondicionadas en el habitáculo y el compartimiento de carga. Dentro de las mismas fue posible contabilizar un total de 25.536 paquetes de cigarrillos de origen extranjero que carecían del aval aduanero correspondiente.

Asimismo, las consultas efectuadas sobre los antecedentes de la camioneta arrojaron que poseía pedido de secuestro por robo.

Intervinieron la Fiscalía Federal y el Juzgado Federal de Oberá, disponiendo el secuestro de la mercadería en infracción a la Ley de “Código Aduanero” y del vehículo utilizado, representando un avalúo estimado en conjunto de $ 122.938.624.