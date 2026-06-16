Gaspi y Lucas Vignale fueron identificados tras choque fatal en Brasil

El dolor y la incertidumbre continúan en Río de Janeiro tras el trágico choque entre dos helicópteros que dejó seis muertos, entre ellos el reconocido youtuber Gaspi y el cineasta argentino Lucas Vignale. Este lunes, los peritos del Instituto de Medicina Forense (IML) de Brasil lograron identificar a ambos argentinos mediante el análisis de sus huellas dactilares.

No obstante, la tragedia aún no está completamente esclarecida, ya que los expertos no pudieron confirmar la identidad del cuerpo del cantante estadounidense Oliver Tree. Según fuentes oficiales, el estado carbonizado de los restos requiere estudios más complejos, como la comparación de registros dentales y, de ser necesario, pruebas de ADN.

Hasta el momento, Oliver Tree es la única víctima pendiente de identificación tras el accidente ocurrido en la zona de Recreio dos Bandeirantes, al suroeste de Río de Janeiro.

Por su parte, Lucas Brito Chaves, conocido como Lucas Frota y productor musical brasileño, ya fue velado y cremado por sus familiares. Era hijo de la abogada Cristiane de Medeiros Brito Chaves Frota y del empresario Antônio Frota, e hijastro del juez Elton Martinez Carvalho Leme.

Según informaron fuentes policiales, uno de los helicópteros involucrados pertenecía a un abogado amigo de las víctimas. La policía investiga si se produjo un incumplimiento del plan de vuelo y aguarda los informes del Centro de Investigación y Prevención de Accidentes Aeronáuticos.

El jefe de la Comisaría 42 declaró a los medios locales que se está verificando si hubo comunicación con la torre de control y si las aeronaves respondían navegando por sus rutas aéreas designadas. Estas rutas, conocidas como aerovías, son equivalentes a calles que deben respetarse para evitar accidentes. Cualquier incumplimiento podría haber provocado la colisión.

La investigación continúa abierta y las familias de las víctimas aguardan respuestas.