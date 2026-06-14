Gaspi y Lucas Vignale fallecen en colisión de helicópteros en Río de Janeiro

Las autoridades de Río de Janeiro confirmaron los nombres de las primeras víctimas tras la colisión entre dos helicópteros ocurrida en Recreio dos Bandeirantes, en la tarde de este domingo. Entre los fallecidos se encuentran el cantante estadounidense Oliver Tree, el youtuber argentino Gaspi y el director argentino de videos musicales Lucas Vignale.

Oliver Tree, conocido por su personalidad excéntrica y su imagen caricaturesca, con peinados y vestimenta exagerados, contaba con una destacada carrera musical. Por su parte, Gaspar Prim Díaz, más conocido como Gaspi, era un creador de contenido argentino reconocido por su humor irreverente y provocador. Se hizo famoso por sus videos en los que abordaba espontáneamente a desconocidos en las calles de Buenos Aires, saludando con un característico “buenass” y su voz grave. En 2025, ganó aún más visibilidad internacional al participar en “La Velada del Año V”, un evento de boxeo para creadores organizado por el streamer español Ibai Llanos en el Estadio de La Cartuja de Sevilla.

Lucas Vignale, nacido en Buenos Aires en 1997, era un cineasta con amplia trayectoria en la industria audiovisual. Su carrera abarcó cine independiente y la edición de videoclips, trabajando con reconocidos artistas de la música urbana como J Balvin, Trueno y Bizarrap. Junto a Lorenzo Ferro, coescribió y codirigió el cortometraje *La Pasión* (2024), y su debut en largometraje fue *El tren fluvial* (2026), una película aclamada en la sección Perspectives del Festival de Berlín, que narra las frustraciones y ambiciones de un niño argentino.

El accidente, que ocurrió a las 8:59 horas (hora local y argentina), dejó al menos seis personas fallecidas. Según el Cuerpo de Bomberos, cinco víctimas fueron encontradas en uno de los helicópteros, mientras que la sexta se encontraba en el segundo aparato, que cayó aproximadamente a 100 metros del primer impacto. Uno de los helicópteros se estrelló sobre el estacionamiento de una concesionaria de vehículos eléctricos y se incendió inmediatamente. El fuego alcanzó al menos 20 automóviles estacionados y generó una densa columna de humo visible desde diversos puntos de la ciudad.

La fuerza del choque fue tal que partes de las aeronaves fueron despedidas y golpearon edificios residenciales y comerciales cercanos. Equipos de bomberos y peritos aeronáuticos trabajan en el lugar para asegurar la zona y esclarecer las causas del siniestro, considerado uno de los más graves registrados en Brasil durante este año.

Las víctimas identificadas son:

**Helicóptero PP-MAC**

– Alexandre Souza, piloto.

– Gaspar Prim Díaz (Gaspi), youtuber argentino.

– Lucas Brito Chaves (Lucas Frota), productor musical brasileño.

– Lucas Vignale, director argentino de videos musicales.

– Oliver Tree, cantante y productor estadounidense.

**Helicóptero PR-DJJ**

– Charles Marsillac, piloto.