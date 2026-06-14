Gaspi, influencer argentino, falleció en choque de helicópteros en Río de Janeiro

La confirmación del fallecimiento de Gaspi, el youtuber argentino, generó profunda conmoción entre sus seguidores y en el mundo del streaming. Gaspar Prim Díaz, nombre real del creador de contenido, se había consolidado como una de las figuras más populares y polémicas de las redes sociales, gracias a su estilo irreverente, sus entrevistas callejeras y un humor atípico que llamó la atención.

Nacido en Buenos Aires, Gaspi alcanzó la fama a los 17 años. Con un micrófono en mano y su característico saludo “Buenas”, recorría las calles porteñas para interactuar con desconocidos, protagonizando situaciones incómodas, insólitas y, en muchas ocasiones, virales. Su contenido rápidamente sumó millones de seguidores en YouTube, TikTok y otras plataformas digitales.

Aunque publicó pocos videos en su canal, logró reunir una audiencia masiva y se convirtió en uno de los influencers más comentados de Argentina. Su estilo directo y provocador generó tanto admiración como críticas, posicionándolo como una figura polarizante dentro del ecosistema digital.

En 2022 fue reconocido como “Youtuber del Año” en los Coscu Army Awards, consolidando su lugar entre los creadores de contenido más influyentes del país. Sin embargo, poco después decidió alejarse de la exposición pública, atravesando una crisis personal que lo llevó a reducir drásticamente su actividad en redes sociales.

Su regreso en 2025 estuvo marcado por “La vuelta de Gaspi”, un video introspectivo que mostró una faceta desconocida para muchos de sus seguidores, acumulando millones de reproducciones. Ese año también participó en La Velada del Año V, el evento organizado por Ibai Llanos en España, donde exhibió una significativa transformación física y personal.

Su participación en este torneo representó un salto internacional, exponiéndolo ante millones de espectadores de distintas nacionalidades. Para afrontar el desafío, se sometió a una intensa preparación física, perdiendo alrededor de 26 kilos, proceso que documentó en sus redes sociales. Aunque cayó por nocaut técnico ante el español Perxitaa en el primer asalto, su performance fue una de las más comentadas del evento, mostrando disciplina y esfuerzo poco habituales en su carrera pública.

La noticia de su fallecimiento provocó una ola de mensajes de despedida en redes sociales, donde miles de usuarios recordaron sus videos más emblemáticos y destacaron el impacto que tuvo en toda una generación de jóvenes que lo siguieron desde sus inicios en internet.

El legado de Gaspi permanecerá vinculado a un estilo particular de creación de contenido: espontáneo, provocador y fuertemente conectado con el lenguaje de las nuevas generaciones.