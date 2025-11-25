Ganó 4 millones de dólares en la lotería y se lo ocultó a su esposa para llevar una vida paralela

Un anciano japonés que ganó 600 millones de yenes (3,8 millones de dólares) en la lotería mantuvo su ganancia en secreto para que su tacaña esposa no lo supiera y él pudiera vivir una vida de lujo paralela.

Según el medio de comunicación japonés The Gold Online, el hombre de 66 años conocido como “S” es un jubilado de una importante empresa manufacturera.

Él y su esposa viven en Tokio con una pensión mensual combinada de 300.000 yenes (2.000 dólares), informa South China Morning Post.

Con el alto costo de vida en la ciudad y el gasto adicional de apoyar la educación de sus dos hijos, tenían ahorros de 27 millones de yenes (U$S 174.000).

Se dice que S pasaba sus días leyendo el periódico en una cafetería local y, después del desayuno, compraba algunos billetes de lotería, cada uno de los cuales costaba 300 yenes (2 dólares).

Un día, a S le dijeron que había ganado una gran suma y que necesitaba visitar el banco. Luego se enteró de que había ganado el gran premio, 600 millones de yenes, indica South China Morning Post.

En seis meses gastó U$S 120.000 entre viajes y un auto de lujo (Shutterstock).

Su reacción inicial fue de asombro. «Esto no parece real. La cifra es tan grande que hasta me da un poco de miedo», dijo.

Lo mantuvo en secreto

En lugar de contárselo a su esposa, que era extremadamente frugal y administraba sus finanzas de forma estricta, S decidió mantener oculta la ganancia inesperada.

Su esposa le había prohibido beber cerveza después de su matrimonio y sólo le permitió comprar un coche viejo y barato, dice South China Morning Post.

S a menudo se quejaba de su tacañería y se sentía avergonzada por su estricto control sobre el dinero.

Le dijo que sólo había ganado 5 millones de yenes (32.000 dólares) y que los usaría para reformas en su casa.

Sin embargo, en secreto, gastó dinero en un auto de lujo, reservó múltiples estadías en exclusivos resorts de aguas termales y viajó por todo Japón, gastando 18 millones de yenes (U$S 116.000) en solo seis meses, informa South China Morning Post.

El hombre compraba algunos billetes de lotería cada tanto (Shutterstock).

Para evitar sospechas, S tomaba todos los días el subte hasta el aparcamiento donde guardaba su coche nuevo, vestía ropa vieja y se distanciaba de su círculo social habitual.

Pero su estilo de vida secreto pronto lo llevó a sentimientos de culpa y soledad. Mientras viajaba, a menudo veía a otras parejas con sus hijos y pensaba en su propia familia.

S se dio cuenta de que todas sus emociones negativas provenían de sus ganancias de la lotería, indica South China Morning Post.

“Si este dinero lo hubiera ganado con mi propio esfuerzo, estaría orgulloso de él. Pero la riqueza que se obtiene sin esfuerzo trae recuerdos desagradables y me conmueve la vida”, dijo.

Finalmente, consultó a un planificador financiero y decidió invertir casi 500 millones de yenes (3,2 millones de dólares) de sus ganancias en un seguro, nombrando a su esposa e hijos como beneficiarios.

Espera que el dinero proporcione seguridad a su familia después de su muerte.