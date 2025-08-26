“Fútbol para Todos”: el fiscal pidió prisión e inhabilitación para Aníbal Fernández y Capitanich

26 de agosto de 2025 Lectores: 39 En su alegato ante el TOF 1, el fiscal Miguel Ángel Osorio reclamó penas para exfuncionarios y dirigentes por presuntas irregularidades que habrían generado un perjuicio al Estado superior a $131.608.000 (2010–2015).

Lo esencial Aníbal Fernández: 3 años de prisión en ejecución condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

3 años de prisión en ejecución condicional e para ejercer cargos públicos. Jorge Capitanich: 8 meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de la condena.

8 meses de prisión e inhabilitación especial por el doble de la condena. Figura penal: administración fraudulenta en perjuicio del Estado y violación de deberes de funcionario (según el caso).

administración fraudulenta en perjuicio del Estado y violación de deberes de funcionario (según el caso). Perjuicio estimado: más de $131.608.000 entre 2010 y 2015.

Otros pedidos de condena Luis Segura (ex presidente de AFA): 2 años de prisión.

(ex presidente de AFA): 2 años de prisión. Natalie Antonio Rigano (ex presidente de Iveco): 2 años de prisión.

(ex presidente de Iveco): 2 años de prisión. Carlos Alberto Pandolfi (ex tesorero de FAA): 1 año de prisión.

(ex tesorero de FAA): 1 año de prisión. Norberto Monteleone (ex gerente general de FAA): 1 año de prisión.

Pedidos de absolución El fiscal Osorio no impulsó acusación y solicitó la absolución para: Gabriel Mariotto, Miguel Ángel Silva, Rubén Manuel Raposo, Raúl Pagano, Sergio Marchi, Eduardo Amirante, Jorge Antonio Galitis y Carlos Dávola.

Reclamo resarcitorio La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) pidió que los acusados reintegren solidariamente el monto estimado de la defraudación —actualizado— en beneficio del ENARD y la AFA.

Contexto del alegato El Ministerio Público Fiscal expuso este lunes ante el Tribunal Oral Federal N.º 1, en el marco del juicio por la gestión del programa “Fútbol para Todos”. Tras los alegatos, el tribunal deberá fijar las próximas instancias procesales antes de dictar sentencia.

