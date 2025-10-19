Fútbol | Argentina y Marruecos se miden por la Copa del Mundo Sub-20

19 de octubre de 2025 Lectores: 22

La Selección Argentina Sub-20 se enfrenta este domingo a Marruecos en la final del Mundial de la categoría, buscando coronar un torneo casi perfecto y alcanzar un nuevo título 18 años después.

El camino a la final y el árbitro

El partido decisivo se jugará a las 20:00 horas en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. El encargado de impartir justicia será el árbitro Maurizio Mariani.

El equipo dirigido por Diego Placente llega con un andar sólido, tras conseguir puntaje ideal en fase de grupos. En las instancias eliminatorias, la «albiceleste» venció 4-0 a Nigeria en octavos, superó 2-0 a México en cuartos y derrotó 1-0 a Colombia en semifinales.

Por su parte, Marruecos accedió a esta instancia tras dejar afuera a Francia en la semifinal a través de la vía de los penales.

Probables formaciones

Para el encuentro, los once iniciales de Argentina serían: Santino Barbi; Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Tomás Pérez, Juan Manuel Villalba, Julio Soler; Milton Delgado, Valentino Acuña; Maher Carrizo, Gianluca Prestianni y Alejo Sarco.

El equipo marroquí, en tanto, alinearía con: Abdelhakim El Mesbahi, Taha Majni, Ismaël Baouf, Ismail Bakhty, Fouad Zahouani; Naïm Byar, Yassine Khalifi; Othmane Maamma, Hossam Essadak, Gessime Yassine y Yassir Zabire.

Busca la gloria dieciocho años después

La Sub-20 argentina busca un logro que le es esquivo desde 2007, cuando el seleccionado se alzó con la copa con figuras como Sergio Agüero y Ángel Di María.

