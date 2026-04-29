Funerales gamers: ataúdes personalizados inspirados en Super Mario Bros

Los videojuegos hace tiempo dejaron de ser exclusivamente un entretenimiento en pantallas de consolas o computadoras personales. Sus personajes trascendieron a la ropa, el cine, los juguetes, la decoración y los coleccionables. Ahora, esta estética llegó a un ámbito poco habitual: una funeraria brasileña presentó una línea de ataúdes personalizados con diseños inspirados en los personajes de Super Mario Bros.

La propuesta, que combina cultura pop, videojuegos y servicios funerarios, se viralizó esta semana mediante videos en redes sociales como Instagram y TikTok. La empresa responsable de esta iniciativa es Bignotto, una compañía dedicada a la fabricación de urnas personalizadas, que mostró modelos realizados en madera, decorados y pintados con colores y referencias visuales de personajes como Mario, Luigi, Peach, Toad y Yoshi.

Los ataúdes emplean colores asociados a cada personaje de la saga: rojo para Mario y Toad, verde para Luigi y Yoshi, y rosa para Peach. Además, incorporan detalles dorados y símbolos reconocibles para los fanáticos de esta franquicia de Nintendo. Esta funeraria ya había difundido diseños basados en otros íconos de la cultura popular, como Barbie y Los Padrinos Mágicos.

Más allá de la originalidad de los funerales gamer, la principal controversia radica en el uso de elementos visuales protegidos por una franquicia global. Nintendo es conocida por proteger rigurosamente sus marcas y personajes, por lo que esta iniciativa podría generar una reacción legal por parte de la compañía japonesa.

Por el momento, no existen indicios públicos de que Nintendo haya tomado medidas contra la funeraria brasileña. Tampoco se han informado precios de venta ni se trata de una licencia oficial, ya que estos ataúdes no figuran en el catálogo oficial de Bignotto. Esto sugiere que podría tratarse de una estrategia de marketing orientada a generar impacto en redes sociales para la empresa.