Fundación Vida Silvestre Argentina lanza un curso gratuito sobre consumo responsable para docentes de todo el país

Buenos Aires, 4 de mayo de 2026 – En un contexto donde los modelos de producción y consumo generan cada vez mayor presión sobre el ambiente, Fundación Vida Silvestre Argentina abre la inscripción a un nuevo curso gratuito para docentes y multiplicadores ambientales de todo el país sobre “Educación Ambiental para el Consumo Responsable”.

La propuesta, que cuenta con el apoyo de Santander Argentina, busca fortalecer el rol de la educación como motor de cambio cultural. A través de contenidos prácticos, el curso invita a reflexionar sobre el impacto de nuestras decisiones de consumo en el ambiente, la economía y la salud, y a incorporar herramientas para promover prácticas más responsables desde el aula.

“Los actuales sistemas de producción y consumo nos han llevado a una situación crítica en términos sociales y ambientales. Frente a esto, la educación ambiental es clave para impulsar un cambio profundo, revalorizar los recursos naturales y transformar nuestra relación con la naturaleza”, señaló Martín Font, director de Comunicación y Educación Ambiental de Fundación Vida Silvestre Argentina.

La capacitación tiene una duración de cinco semanas y está diseñada para que cada participante avance a su propio ritmo, con contenidos que se habilitan de manera semanal.

Información importante sobre el curso