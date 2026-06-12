Fuga y operativo cerrojo: hallaron una camioneta con cigarrillos de contrabando valuados en $40 millones

El conductor de una camioneta evadió un control sobre la Ruta Nacional 12 en la localidad de Azara, lo que derivó en un operativo cerrojo policial que culminó con el secuestro de una Toyota Hilux robada en Brasil, con patente argentina apócrifa, cargada con más de 2.000 gruesas de cigarrillos de origen extranjero. Lo incautado ronda los 40 millones de pesos.

El procedimiento se inició en horas de la tarde del jueves 11 de junio, cuando efectivos tomaron conocimiento de la evasión de un control vial en jurisdicción de Azara. A partir de esa situación, se desplegó un amplio operativo cerrojo con la intervención de distintas dependencias policiales, que realizaron patrullajes coordinados en caminos rurales, zonas de monte y vías alternativas de escape.

Durante los rastrillajes, los uniformados lograron ubicar una camioneta Toyota Hilux, abandonada sobre un camino terrero en colonia Apóstoles. El vehículo se encontraba en marcha, sin ocupantes y con daños compatibles con un aparente despiste o vuelco reciente.

Ante el hallazgo, se solicitó la intervención de las Divisiones Guardia de Infantería y Drogas Peligrosas, quienes realizaron las tareas de seguridad perimetral y verificación del rodado en el lugar.

Al inspeccionar la camioneta, los efectivos constataron la presencia de una importante carga de cigarrillos de origen extranjero. Tras el conteo correspondiente, se procedió al secuestro de 44 cajas de cigarrillos marca “GIFT”, con un total de 2.200 gruesas, quedando todo a disposición de la Fiscalía Federal interviniente.

Cabe mencionar, que el rodado poseía patente Argentina, pero al realizar las pericias técnicas en el chasis y el motor, se estableció que poseía pedido de secuestro vigente por robo, por parte de la Policía del Brasil.

Finalmente, la Fiscalía Federal interviniente dispuso el secuestro de la mercadería y del vehículo involucrado, en el marco de una infracción a la Ley 22.415, mientras que se ordenaron las actuaciones de rigor para establecer la identidad del conductor y el origen del cargamento ilegal.