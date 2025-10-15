Fuerza Patria se reunió con los rectores de la UNaM y cuestionó los recortes de Milei al sistema universitario

Los candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria, Cristina Britez, Martin Ayala, Magadalena Escurdia, Raúl Arévalos, Myrian Meza y Gabriel Mauricci, mantuvieron un encuentro con el rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Alicia Bohren, el Vicerrector, Sergio Katogui y decanos y autoridades de distintas facultades, para analizar la grave situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país y construir una agenda legislativa que defienda la educación como derecho y no como privilegio.

Durante la reunión, los representantes de Fuerza Patria escucharon las demandas de la comunidad universitaria y se comprometieron a llevar al Congreso Nacional proyectos que garanticen el financiamiento educativo y frenen el vaciamiento del sistema público que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

“El recorte a las universidades no es una medida económica: es una decisión política que busca debilitar el conocimiento, la ciencia y las oportunidades de miles de jóvenes misioneros y argentinos”, señalaron los candidatos de Fuerza Patria.

“Vamos a defender cada peso que le corresponde a la educación pública, porque creemos que invertir en la universidad es apostar al futuro del país”, indicaron finalmente desde los representantes de la lista peronista en la provincia de Misiones.