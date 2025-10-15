Fuerza Patria se reunió con los rectores de la UNaM y cuestionó los recortes de Milei al sistema universitario

Fuerza Patria se reunió con los rectores de la UNaM y cuestionó los recortes de Milei al sistema universitarioLos candidatos a diputados nacionales por Fuerza Patria, Cristina Britez, Martin Ayala, Magadalena Escurdia, Raúl Arévalos, Myrian Meza y Gabriel Mauricci, mantuvieron un encuentro con el rectora de la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Alicia Bohren, el Vicerrector, Sergio Katogui y decanos y autoridades de distintas facultades, para analizar la grave situación presupuestaria que atraviesan las universidades públicas del país y construir una agenda legislativa que defienda la educación como derecho y no como privilegio.

 

Durante la reunión, los representantes de Fuerza Patria escucharon las demandas de la comunidad universitaria y se comprometieron a llevar al Congreso Nacional proyectos que garanticen el financiamiento educativo y frenen el vaciamiento del sistema público que impulsa el Gobierno de Javier Milei.

b.jpg

“El recorte a las universidades no es una medida económica: es una decisión política que busca debilitar el conocimiento, la ciencia y las oportunidades de miles de jóvenes misioneros y argentinos”, señalaron los candidatos de Fuerza Patria.

“Vamos a defender cada peso que le corresponde a la educación pública, porque creemos que invertir en la universidad es apostar al futuro del país”, indicaron finalmente desde los representantes de la lista peronista en la provincia de Misiones.

Déjanos tu comentario