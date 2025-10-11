Fuerza Patria se despega en Buenos Aires: encuesta anticipa ventaja de 15 puntos

La consultora Nueva Comunicación, reconocida por su precisión en las últimas elecciones bonaerenses, proyecta un nuevo triunfo de Fuerza Patria en las legislativas del 26 de octubre. El estudio revela una ventaja de casi 15 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA).

Intención de voto en Buenos Aires

  • 43,1% votaría por Jorge Taiana (Fuerza Patria)
  • 28,3% por Karen Reichardt / Diego Santilli (LLA)
  • 10,6% aún no decide

Otros candidatos:

  • Del Caño: 4,1%
  • Randazzo: 3,3%
  • Talerico: 2,6%
  • Gray y Burlando: 1,8%
  • Cúneo: 1,3%

📉 Voto en blanco: 1,4% 📌 Muestra: 2759 casos | Error: ±2,9%

📊 Evaluación de gestión

Javier Milei:

  • 65,9% negativa
  • 31,9% positiva

Axel Kicillof:

  • 52,9% positiva
  • 45,2% negativa

📌 Rechazo electoral:

  • 52,7% no quiere que gane LLA
  • 34,7% no quiere que gane Fuerza Patria

Rosario también mide

En Rosario, Fuerza Patria lidera con 29,6%, seguida por LLA (22,3%) y Provincias Unidas (14,9%).

Candidatos más elegidos:

  • Karen Tepp (FP): 31,6%
  • Agustín Pellegrini (LLA): 19,5%
  • Gisela Scaglia (PU): 16,1%

📌 Muestra: 1204 casos | Error: ±2,9%

 

🗣 Participación esperada

  • 76,8% asegura que irá a votar
  • Solo 3% afirma que no lo hará

