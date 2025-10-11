Fuerza Patria se despega en Buenos Aires: encuesta anticipa ventaja de 15 puntos

11 de octubre de 2025 Lectores: 23
La consultora Nueva Comunicación, reconocida por su precisión en las últimas elecciones bonaerenses, proyecta un nuevo triunfo de Fuerza Patria en las legislativas del 26 de octubre. El estudio revela una ventaja de casi 15 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA).
Intención de voto en Buenos Aires
- 43,1% votaría por Jorge Taiana (Fuerza Patria)
- 28,3% por Karen Reichardt / Diego Santilli (LLA)
- 10,6% aún no decide
Otros candidatos:
- Del Caño: 4,1%
- Randazzo: 3,3%
- Talerico: 2,6%
- Gray y Burlando: 1,8%
- Cúneo: 1,3%
Voto en blanco: 1,4% Muestra: 2759 casos | Error: ±2,9%
Evaluación de gestión
Javier Milei:
- 65,9% negativa
- 31,9% positiva
Axel Kicillof:
- 52,9% positiva
- 45,2% negativa
Rechazo electoral:
- 52,7% no quiere que gane LLA
- 34,7% no quiere que gane Fuerza Patria
Rosario también mide
En Rosario, Fuerza Patria lidera con 29,6%, seguida por LLA (22,3%) y Provincias Unidas (14,9%).
Candidatos más elegidos:
- Karen Tepp (FP): 31,6%
- Agustín Pellegrini (LLA): 19,5%
- Gisela Scaglia (PU): 16,1%
Muestra: 1204 casos | Error: ±2,9%
Participación esperada
- 76,8% asegura que irá a votar
- Solo 3% afirma que no lo hará