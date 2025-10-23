Fuerza Patria Cierra Campaña en La Escondida con Presencia de Capitanich

El frente Fuerza Patria realiza esta tarde el cierre de campaña regional en La Escondida, Chaco, de cara a las elecciones legislativas nacionales del domingo 26 de octubre. El acto central se llevará a cabo a partir de las 17:30 horas en el Club San Carlos.

Acto Regional de Cara a las Elecciones

El evento marca el fin de la etapa proselitista del espacio en la región. Estará encabezado por los principales candidatos a senadores nacionales, Jorge Capitanich y Madga Ayala, según la información brindada.

También han confirmado su asistencia los candidatos a diputados nacionales Sergio Dolce y Julieta Ocampo. Se espera la presencia de intendentes y dirigentes justicialistas de toda la provincia, acompañando a la fórmula.

La apertura del acto estará a cargo de Alfredo Caballero, intendente de La Escondida. Caballero, quien recientemente selló su apoyo a Fuerza Patria, dará la bienvenida a los candidatos, dirigentes y militantes presentes.

El encuentro se realiza a solo tres días de las elecciones legislativas nacionales programadas para el próximo domingo 26 de octubre.