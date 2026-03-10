Fuerte temporal provoca inundaciones en el sur de Tucumán y suspenden las clases en toda la provincia

Un fuerte temporal generó anegamientos y múltiples complicaciones en distintas zonas del sur de Tucumán. Como medida preventiva, la Policía interrumpió el tránsito en la Ruta Nacional 38 debido a la gran acumulación de agua sobre la calzada. Además, el gobierno provincial decidió suspender las clases en todo el territorio tucumano desde este martes hasta el viernes 13 inclusive.



Las autoridades informaron que el relevamiento de daños comenzó este martes a las 9 de la mañana, cuando efectivos policiales recorrieron distintos puntos de la provincia para evaluar los efectos de las intensas lluvias.

El operativo se concentró principalmente en las localidades de La Posta, Huasa Pampa Sud y El Jardín, donde se detectaron sectores con calles y caminos anegados, además de serias dificultades para la circulación.

Uno de los episodios que más preocupación generó ocurrió en la finca La Concepción, en Huasa Pampa Sud, ubicada a la vera de la Ruta Nacional 38. Allí, efectivos policiales encontraron una camioneta —presuntamente una Toyota Hilux— prácticamente cubierta por el agua.

Según el informe oficial, el vehículo tenía el nivel del agua hasta el techo. Un vecino que logró acercarse advirtió que la ventanilla del conductor estaba rota, aunque no pudo confirmar si había personas en el interior. Hasta el momento, no se registraron ocupantes dentro del rodado, lo que genera incertidumbre sobre cómo quedó atrapado en medio de la inundación.

Clases suspendidas y caminos bajo el agua

El intenso temporal provocó daños en viviendas y dejó numerosos caminos rurales y rutas completamente anegados. En varias localidades, las escuelas quedaron prácticamente aisladas, lo que imposibilitó garantizar el normal desarrollo de las clases.

Por este motivo, el gobierno provincial resolvió suspender las actividades escolares hasta el viernes para priorizar la seguridad de estudiantes, docentes y personal educativo.

Muchas familias se vieron afectadas por la crecida del agua, y en numerosos casos los alumnos ni siquiera podían llegar a los establecimientos educativos debido al estado de los caminos.

Reclamos por falta de obras

La situación volvió a poner en debate la falta de obras de infraestructura hídrica en la región. Vecinos, docentes y padres aseguran que cada vez que se registran lluvias intensas, varias localidades del interior quedan bajo el agua.

Desde el gobierno provincial indicaron que las autoridades educativas continuarán en contacto con los comités de emergencia ante la posibilidad de que el clima empeore.

También señalaron que algunos edificios escolares podrían utilizarse como centros de asistencia o evacuación para familias afectadas por las inundaciones, una medida que ya se aplicó en emergencias anteriores.