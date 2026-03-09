Fuerte pelea en la casa de Gran Hermano entre Mavinga y Danelik: «Nadie te quiere»

La discusión comenzó cuando la oriunda del Congo acusó a la tucumana de ser amiga de Solange y luego todo escaló aún más cuando chocaron con el poder en la cocina.



La casa de Gran Hermano está cada día más que arde, y Danelik Galazan y Jenny Mavinga, protagonizaron una fuerte pelea en las últimas horas, donde ambas mujeres estuvieron a los gritos en la cocina delante del resto de los participantes.

La discusión comenzó cuando la tucumana intentó ayudar a sus compañeros para continuar cocinando para la cena para todos, pero la oriunda del Congo no se tomó bien su aparición y reaccionó enfurecida sacando viejas discusiones y vínculos dentro del reality.

Jenny comenzó a recriminarle que era amiga de Solange, aunque ambas negaban la supuesta amistad entre ellas. “Que hable con ella no quiere decir que sea su amiga”, intentaba explicar Danelik al tiempo que Sol, a la distancia se reía y gesticulaba diciendo que no.

ero, todo empeoró cuando decidió llamar a la tucumana “perra”: “Sos una perra, quieres ser el perro de cualquier persona acá dentro de la casa, porque nadie te quiere”. “No la quiero en la cocina, no peleo con la perra, no peleo con gaugaugau, con gente de cabeza peleo”, estalló mientras se retiraba de la cocina.

“Y si nadie me quiere, cuál es el problema”, replicó, mientras Jenny respondía a sus otros compañeros que intentaron intervenir para apaciguar las aguas: “No quiero verla acá. Cuando tuvo que venir a cocinar no quiso y ahora para qué se mete a la cocina”.