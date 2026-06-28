Fuerte operativo de seguridad en Casa Rosada y Quinta de Olivos por una amenaza de bomba

Una amenaza de bomba movilizó este sábado por la noche un operativo de seguridad en la Casa Rosada y en uno de los accesos a la Quinta de Olivos. El despliegue se produjo horas después de la renuncia de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y minutos antes del partido entre la Selección argentina y Jordania, válido por las eliminatorias del Mundial 2026.

El operativo comenzó alrededor de las 21:30 e incluyó la presencia de un autobomba, efectivos de la Policía Bonaerense y Federal, personal de Defensa Civil de la Provincia de Buenos Aires y agentes de la custodia presidencial que habitualmente trabajan en Olivos. Además, se desplazó una ambulancia al acceso de Carlos Villate, una de las calles laterales del predio.

En los primeros momentos hubo incertidumbre debido a la falta de información oficial, pero posteriormente se confirmó que la intervención respondía a un llamado anónimo realizado al 911 por una amenaza de bomba. Desde la Policía Federal indicaron que la alerta estaba dirigida principalmente contra la Casa Rosada, aunque por precaución el operativo se extendió también a la Quinta de Olivos.

Alrededor de las 22:00, los bomberos abandonaron la residencia presidencial y se inició el trabajo de perros entrenados para detectar posibles explosivos. El despliegue preventivo tuvo lugar en un contexto en el que ya se encontraban numerosos periodistas cubriendo la renuncia de Adorni.

Previo a la confirmación oficial de su salida, se especulaba con la posibilidad de que Adorni se reuniera en Olivos con Javier Milei, e incluso que presenciaran juntos el partido de Argentina contra Jordania, programado para las 23:00. Fuentes oficiales informaron a Clarín que, durante la mañana, el presidente había permanecido solo en Olivos y que un eventual encuentro con Adorni estaría previsto para la tarde o la noche.

Estas mismas fuentes coincidían en la posibilidad de que el encuentro incluyera la visualización conjunta del partido mundialista. Finalmente, Adorni difundió a través de sus redes sociales la carta en la que formalizó su renuncia.