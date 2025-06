Fuerte editorial en la TV española dispara contra Milei y Macri tras fallo contra Cristina Kirchner

La periodista Laura Arroyo afirmó que en el país de «La Libertad, carajo» hoy «ya no se puede elegir» y lanzó un descargo sobre los jueces de la causa Vialidad.

Laura Arroyo, periodista latinoamericana en España.

La noticia de que la condena a Cristina Kirchner por la causa Vialidad quedó firme luego de la decisión de la Corte Suprema dio vueltas alrededor del mundo. Como si no bastaran con las repercusiones nacionales, el mundo se hizo eco de una causa plagada de irregularidades que hoy deja a la exmandataria con una pena de 6 años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

Una de las reacciones más resonantes fue la de la periodista Laura Arroyo en El Tablero (Canal Red de España), donde la comunicadora realizó un fuerte descargo que incluyó el repudio a Javier Milei y su Gobierno, así como también a los negocios de Mauricio Macri.

«En el país de ‘La Libertad, carajo’ no puedes protestar; en el país de ‘La Libertad, carajo’, no puedes discrepar; en el país de ‘La Libertad, carajo’, no puedes reclamar; en el país de ‘La Libertad, carajo’, no puedes hacer valer tus derechos; y en el país de ‘La Libertad, carajo’, hoy ya no puedes elegir», comenzó diciendo en un claro mensaje hacia la administración libertaria.

Fue entonces cuando contó que la Corte Suprema ratificó la condena a Cristina y lanzó una determinante conclusión al respecto de lo sucedido: «Lo que no pudieron lograr con una bala, porque no salió -¿recuerdan el intento de magnicidio en septiembre de 2022?- lo logran, de alguna forma, con esta sentencia».

«En el país de ‘La Libertad, carajo’, en realidad, ya no puedes votar. ‘La Libertad, carajo’ era en realidad carajear la democracia, como decimos en mi tierra. Esto, de pronto, nos resuena, esta mañana se activa en nuestra memoria esa operación Cóndor, esa operación que intervino y ha dejado demasiadas secuelas todavía en la política de nuestra región, que hizo cargo de carajear nuestra soberanía», continuó.

Y agregó: «Que exigía que viviéramos con la cabeza gacha. Y nos resuena hoy porque esa operación intervencionista, imperialista y capitalista no tenía cómo objetivo quebrar nuestra soberanía sólo porque sí, sino porque al hacerlo lograba el objetivo de fondo: mantener el poder sobre nuestros territorios, convertirnos en el patio trasero, doblegarnos a los intereses del gran imperio y el gran capital. ¿Qué ha cambiado?», preguntó retóricamente.

«En el país de ‘La Libertad, carajo’, tres jueces que no votó nadie han decidido por más de 12 millones de votantes, nunca ha sido tan claro, como esta mañana, que su libertad siempre fue una libertología barata. No te quieren libre, te quieren siervo. Sólo libre, si estás en su bando. Pero recuerden hermanos y hermanas argentinas, que si están haciendo todo esto es porque hay miedo, y cuando hay miedo, hay errores. El golpismo ayer ha dado un manotazo fuerte en la Argentina, pero al hacerlo, se ha descubierto el rostro», señaló al cierre del video.

«Serviles de turno», la calificación para Milei y Macri

Tras asegurar que Javier Milei es el «servil de turno» y que también lo supo ser Mauricio Macri, Arroyo deslizó: «Ambos instrumentos del capital y, por tanto, defensores de la subordinación de nuestros pueblos a ese intervencionismo. No es casual que ambos estén muy vinculados a quienes persiguieron judicialmente y hoy condenan a Cristina. Apesta a imperialismo esta condena».

«¿Qué tan asustados deben sentirse los poderes para necesitar neutralizar a una voz que les hace sombra? Puede gustarte o no Cristina Fernández, puedes o no estar de acuerdo con su proyecto político o su ideología, pero algo no puedes negar: que es la alternativa, la más potente, la que, además, con esta decisión judicial comienza a tejer una articulación distinta en torno a su figura», siguió.