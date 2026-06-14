Fuerte desembarco mexicano en el dulce de leche: la compañía MIYM se queda con San Ignacio

En una jugada que reconfigura el panorama del negocio lácteo, la empresa mexicana MIYM adquirió San Ignacio, líder en la producción de dulce de leche y quesos azules, y principal exportador de este dulce, considerado un símbolo cultural argentino.

El pasado viernes, el medio especializado Edairynews difundió información sobre las negociaciones en curso. Posteriormente, Clarín contactó a Alejandro Reca, uno de los dueños de San Ignacio, quien confirmó que las negociaciones están avanzadas y podrían concretarse entre el martes y miércoles de la próxima semana. La incorporación de MIYM como un inversor sólido alivianaría la situación de esta compañía mediana, afectada por un dólar elevado que complica las exportaciones, dificultades para acceder a financiamiento y un mercado interno debilitado por la caída del poder adquisitivo.

MIYM (Mexicana de Industrias y Marcas) muestra un fuerte interés en afianzar su presencia en Argentina. Recientemente incorporó a su cartera a Lácteos Karina y Lácteos Aurora, dos empresas medianas ubicadas en Santa Fe y la provincia de Buenos Aires, respectivamente. Fundada en 2007 en el estado de Puebla, MIYM se destaca en México por su tecnología avanzada y su liderazgo en producción y envasado de leche y productos lácteos.

San Ignacio, fundada en Rosario en 1939 por Ignacio Rodríguez Soto, ha cambiado varias veces de propietarios. En 2013, fue adquirida al entonces dueño francés por los argentinos Alejandro Bertin, Alejandro Reca y Diego Temperley. Bajo su gestión, la empresa innovó, fomentó la exportación y amplió su presencia en el mercado interno.

Además del dulce de leche, San Ignacio produce leche fluida, crema y quesos, con exportaciones a 18 países, un factor que atrajo al grupo mexicano interesado en asegurar fuentes confiables de aprovisionamiento. El 15% de la producción de dulce de leche se exporta a mercados como Japón, Nueva Zelanda, Israel, Canadá, Estados Unidos, España, Italia, Francia, Chile, Brasil, Uruguay y Bolivia. En el segmento de quesos azules, la empresa exporta el 85% de su producción y es la segunda mayor exportadora en esta categoría.

El atractivo de invertir en la cuenca lechera argentina, considerada una de las más prometedoras a nivel mundial, es clave para MIYM. La compañía busca ampliar su alcance en el Mercosur, Chile y Colombia, además de aprovechar los ciclos productivos inversos entre México y Argentina para garantizar un abastecimiento constante durante todo el año.

La entrada de MIYM refuerza la dinámica de concentración y el interés extranjero en el sector lácteo argentino, en un momento en que diversas ofertas circulan en torno a la crisis de SanCor. En paralelo, el Grupo Gloria de Perú adquirió el 80% de Saputo Argentina en una operación valuada en 815 millones de dólares por el total, consolidando su expansión regional. Esta compra incluyó marcas líderes como La Paulina y Molfino, además de dos plantas industriales y una oficina comercial en Brasil. Actualmente, Gloria es el principal actor del sector lácteo en Argentina, procesando la mayor cantidad de litros de leche, seguida por Mastellone—líder histórica y ahora propietaria exclusiva de la alianza Arcor-Danone—y otras compañías destacadas como Williner-Illolay, Punta del Agua, Noal SA, Adecoagro y Nestlé.

MIYM cuenta con varias marcas populares en México, entre ellas Delité, que incluye leches enteras, deslactosadas y productos lácteos combinados; Tivoli, especializadas en fórmulas lácteas; y La Flor de Xalapa y La Flor de México, conocidas por sus bebidas lácteas tradicionales.