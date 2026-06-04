Fuerte cruce entre la Ciudad y la Provincia por la seguridad: del “muro contra la barbarie” a la “incompetencia política”

Un fuerte enfrentamiento por la seguridad se registró este miércoles entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. En primer lugar, Jorge Macri afirmó que la Policía porteña funcionará como “un muro contra la barbarie de Kicillof”. Horas más tarde, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, respondió criticando al jefe de Gobierno por su “incompetencia política e incapacidad de gestión” y lo calificó como “el menos agraciado de su familia”.

En un video publicado en la cuenta de X del alcalde porteño, se leyó la leyenda: “650 policías, un muro contra la barbarie de Kicillof”, con la que anunció la incorporación de esa cantidad de agentes para “reforzar el orden urbano y la seguridad en los subtes”.

Desde el Gobierno de la Ciudad, mediante un comunicado oficial, se enfatizó: “Los enemigos del estilo de vida de los porteños no son bienvenidos. Quienes crean que pueden venir o entrar a la Ciudad a delinquir se equivocaron: acá se viene a trabajar, a invertir y a estudiar”.

Durante un acto realizado en el estadio de Deportivo Español, Macri afirmó: “Por eso, si del otro lado de la General Paz reina el caos y el desorden, nosotros vamos a ser un muro contra la barbarie y el desgobierno del gobernador (Axel) Kicillof. Vamos a defender nuestro estilo de vida: es con ley y es con orden”.

En respuesta, el ministro bonaerense Javier Alonso utilizó la misma red social para señalar: “Jorgito: hablás de levantar un muro contra la ‘barbarie’ solo para ocultar tu incompetencia política y tu total incapacidad de gestión. Sos, en definitiva, el menos agraciado de la familia”.

Además, Alonso cuestionó: “Estás sepultando en el abandono y el deterioro no solo a la Ciudad de Buenos Aires, sino también las esperanzas de tu propio partido político. No descargues tu frustración con los bonaerenses: ellos son quienes te sanan a los enfermos, te cuidan a los vecinos, y atienden y producen en gran parte de la Capital”.

Por último, el ministro subrayó que “el país es uno solo” y le exigió a Macri “dignidad” y un pedido de disculpas hacia los bonaerenses.