Fuerte choque entre camioneta y moto en Margarita Belén

Un accidente de tránsito ocurrió este domingo alrededor de las 18 horas en la intersección de avenida Carpintero y Punta de Riel, en Margarita Belén.

El hecho involucró a una camioneta Toyota Hilux, conducida por un hombre de 54 años que viajaba acompañado de un joven de 28, y a una motocicleta Guerrero Trip 110cc, en la que circulaba un hombre de 40 años.

El motociclista fue trasladado en primera instancia al hospital local y luego derivado al Hospital Perrando, donde ingresó con diagnóstico de traumatismo de cráneo (T.E.C.) y politraumatismos. A pesar de la gravedad del impacto, se informó que no presenta lesiones de riesgo vital.

La Fiscalía dispuso el acta de constatación correspondiente y dio intervención a la Policía Caminera, que realizó test de alcoholemia a ambos conductores.