Fuerte caída de la producción automotriz, que retrocedió 29,3% en noviembre

Con 37.961 vehículos, la producción automotriz cayó en noviembre 29,3% en comparación a igual mes del año anterior,según informó la Asociación de Fabricantes de Automotores (ADEFA).

De esa manera, la fabricación de vehículos en el país cayó por quinto mes consecutivo y, además, durante noviembre se revirtió por primera vez en el año el saldo positivo de la producción acumulada: en los once primeros meses se fabricaron 464.408 vehículos, un 0,9% por debajo de los 468.553 unidades el período enero-noviembre de 2024.

En materia de comercio exterior, las terminales exportaron en noviembre 31.248 vehículos, lo que representó una baja de 3,1 % en la comparación contra igual mese del año anterior. En 11 meses, las terminales exportaron 260.681unidades, un 9,5% menos que en 2024.

“La industria automotriz argentina cerró noviembre con resultados dispares entre producción, exportaciones y ventas mayoristas. La menor disponibilidad de jornadas productivas, las modificaciones en los planes industriales en algunas plantas y el reordenamiento de mercado influyeronen el desempeño mensual de la producción. Aun así, el sector sostuvo niveles de actividad que, en el acumulado del año, muestran cierta estabilidad en producción y un crecimiento significativo en ventas mayoristas, aunque con un retroceso en las exportaciones”,explicó Rodrigo Pérez Graziano, presidente de ADEFA.

En este contexto, el directivo remarcó que el frente externo “sigue siendo un desafío estratégico para nosotros”. Agregó: “Por el modelo exportador de nuestra industria seguimos haciendo foco en la necesidad de avanzar en la reducción de la carga fiscal, tanto a nivel nacional como provincial y municipal, entendiendo que este es un camino que debe profundizarse en la medida en que las condiciones fiscales lo permitan”.

En lo que respecta a ventas mayoristas, el sector comercializó 35.249 unidades a su red de concesionarios,12,1% menos en comparación a noviembre del año pasado.

De enero a noviembre, las automotrices colocaron en sus redes un total de 535.270unidades, lo que arrojó un crecimiento de 47,9% respecto de las 361.944unidades que se comercializaron en el mismo período de 2024. «Este aumento evidencia una significativa recuperación del canal mayorista, impulsada por una recomposición de la oferta, programas comerciales y la recuperación que registraron las herramientas de financiamiento», agregó ADEFA, a través de un comunicado.