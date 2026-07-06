Fueron rescatados, pero nadie los encuentra: la cruzada de una reina de belleza tras el rastro de los niños perdidos en Venezuela

Luis Peña, padre de los gemelos Matías y Mateo Peña, denuncia la desaparición de sus hijos tras el colapso de la torre OP 25 en Tanaguarena. “El rescatista me dijo que los sacó al día siguiente y que por la tarde los subieron a Caracas, pero no consigo rastro de ellos. Llevo siete días tratando de llegar al apartamento derrumbado y no los encuentro por ningún lado”, relató con angustia.

Este testimonio fue registrado por Anyela Galante Salerno, ex Miss Mundo de Venezuela, quien se encontraba en La Guaira entregando donaciones tras los recientes terremotos. La publicación en su cuenta, que cuenta con más de 370 mil seguidores, alcanzó casi tres millones de reproducciones y se ha multiplicado con mensajes de otras familias que también buscan a sus niños desaparecidos.

La búsqueda enfrenta un obstáculo importante: el régimen venezolano mantiene un fuerte hermetismo sobre el paradero de los menores, prohibiendo que orfanatos y refugios proporcionen información a la prensa. De manera extraoficial, se informó que se realizará un censo con códigos QR para proteger los datos y evitar su divulgación indebida.

“Estábamos entregando una planta eléctrica a los vecinos cuando este padre me llamó para que grabara un video donde me pedía ayuda, porque llevaba siete días buscando a sus hijos y aún no los encuentra”, explicó Anyela a Clarín. Además, señaló la desinformación generalizada en redes sociales, con datos contradictorios sobre la ubicación de los niños en hospitales de Caracas y Valencia, a más de 150 kilómetros. “He visitado hospitales y refugios sin éxito”, afirmó.

Según testimonios recogidos, el sistema de recolección de información tras la tragedia ha sido deficiente: muchos datos se anotaron en papel y otros quedaron sin registro oficial. Respecto a los niños, la modelo destacó que fueron llevados a hospitales sin registro formal, lo que dificulta su localización.

En el caso específico de los gemelos, no habrían recibido asistencia médica, por lo que no figuran en los listados de los centros hospitalarios. “Existe la incertidumbre de si llegaron, fallecieron o están en una morgue. Sin embargo, vecinos supervivientes aseguraron haber visto a los niños con vida, al igual que a su abuela. El padre continúa revisando los escombros”, contó Anyela, quien agregó que la falta de información se agrava por las limitaciones que enfrentan los medios para informar con transparencia.

El problema es aún mayor: niños rescatados permanecen desaparecidos. “Queremos pensar que están en algún refugio, pero aún no fueron registrados”, dijo Anyela, quien recibe nuevos casos de menores buscados por sus familiares. Relató el caso de una niña rescatada que falleció en el hospital y que, mientras sus padres la buscaban, se encontraba en la morgue.

El padre Nicola Villano Tambasco, párroco de la iglesia Inmaculada Concepción en El Recreo y presidente de la fundación «Luchemos por la Vida», que apoya orfanatos en Caracas, señaló que la mayoría de los niños sobrevivientes están con familiares cercanos. “Nos informaron que las instituciones estatales realizarán un estudio para localizar a familiares cercanos en caso de que los padres hayan fallecido. Solo después serán asignados a orfanatos”, afirmó. Aseguró que todos los casos cuentan con procesos judiciales y medidas de protección.

En los campamentos temporales del Parque del Oeste y Parque del Este, dentro de Caracas, las autoridades confirmaron que todos los niños están con sus familias. Extraoficialmente, indicaron que solo cuatro menores huérfanos no tienen familiares cercanos en la ciudad.

El sacerdote agregó que la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA) tiene custodia de los niños sin familia producto de los terremotos. Señaló que se ha consultado a orfanatos sobre su capacidad para recibir a estos menores, aunque no hay información oficial sobre la cantidad que pueden ser trasladados.

“Estoy preparando dos orfanatos para la posible recepción de niños, armando literas y colchones”, explicó el padre Nicola. Sin embargo, desde el Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (IDENNA) no se ha proporcionado información oficial sobre la custodia y cantidad de niños huérfanos.

Anyela Galante destacó que uno de los orfanatos con los que colabora fue informado de que recibirá a 20 niños. “No se puede jugar con la identidad de los niños ni con un tema tan delicado como las familias. Es un asunto complejo que debió manejarse con mayor transparencia, porque es desesperante. En el caso de Luis Peña, busca a sus gemelos y no sabe dónde están”, subrayó.

La ex reina de belleza concluyó con un llamado: “Soy mamá y me volvería loca si sé que mi hija está viva y no la encuentro. Debería existir una base de datos pública con todos los niños que llegan a las instituciones, no mantener esta información oculta”.