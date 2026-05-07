Fuego cruzado entre un triunviro de la CGT y Máximo Kirchner: pases de factura por Cristina y la falta de «coraje» contra Milei

El acto de la CGT por el Día del Trabajador en la Plaza de Mayo desencadenó un nuevo enfrentamiento entre referentes de la central obrera y el kirchnerismo, con un fuerte cruce entre el triunviro Cristian Jerónimo y Máximo Kirchner. El jefe de La Cámpora había criticado que los dirigentes sindicales evitaran mencionar a Cristina Kirchner, a lo que Jerónimo respondió con dureza.

“Máximo Kirchner tuvo una frase desafortunada hacia la CGT, porque ni siquiera mencionaron al padre o a la madre. Debo preguntar: ¿quién es Máximo Kirchner para decirnos a la CGT qué debemos decir o dejar de decir?”, sostuvo Jerónimo. “Es un compañero más, pero se coloca en un lugar… ¿Qué es? ¿Un mesías? Nosotros tenemos claro qué representamos”, agregó en su diálogo con Infobae.

En un acto del sindicato de trabajadores de la ANSeS en Cañuelas, Máximo Kirchner expresó su malestar por la actuación de la cúpula de la CGT tras el acto en la Plaza de Mayo y reclamó a los dirigentes que “recuperen el coraje” para enfrentar al Gobierno. “Si alguien piensa que no estoy enojado, sí, estoy caliente. Eso no se hace. No es propio de un buen peronista lo que hicieron. A la compañera que los bancó, que los defendió, a quien sufrieron un paro por Ganancias y después terminaron brindando con Macri… ¿Quién carajo se creen que son?”, cuestionó por la ausencia de menciones a la ex presidenta.

Continuó con un duro reproche: “¿Cómo vamos a convocar a los argentinos para un gobierno y que nos voten, si tenemos este tipo de miserias entre nosotros? Cuando le pusieron un fierro en la cabeza, cuando la quisieron matar, también se borraron”. En relación a la escasa convocatoria del acto del jueves, día previo al 1° de mayo, remarcó: “Por eso la Plaza de Mayo tenía la cantidad de gente que tenía y por eso el pueblo sí salió cuando a Cristina la metieron en cana”.

Además, Máximo Kirchner acusó a la central obrera de no adoptar una postura más firme contra el Gobierno. “A ver si entienden que necesitamos que los compañeros de la CGT recuperen el coraje de defender a los trabajadores. Ahí se podrá construir la unidad”, advirtió.

Por su parte, Jerónimo valoró las gestiones kirchneristas entre 2003 y 2015, pero rebatió al líder de La Cámpora. “Reivindicamos el proceso de los 12 años de Néstor y Cristina. Fue un proceso virtuoso para Argentina, con muchos derechos, buenos salarios y el salario mínimo más alto de Latinoamérica”, dijo. Y añadió: “Si alguien duda de que nos falta coraje para enfrentar este proceso, está claro que a los 12 días de asumido este gobierno la CGT hizo el primer paro. En cambio, a la política no la veo mucho resistiendo este proceso político y económico”.

Los roces entre Cristina Kirchner y la cúpula de la CGT han sido recurrentes. A medida que se profundizó la disputa con Axel Kicillof, varios dirigentes sindicales se alinearon con el gobernador bonaerense. En la lista de diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires de 2023, Kicillof incluyó a Hugo Moyano hijo. Héctor Daer, ex triunviro y titular del gremio de Sanidad, acompañará este viernes su desembarco en Córdoba.

Jerónimo, al igual que su referente Gerardo Martínez, mantiene sintonía con Dante Gebel. Ambos recibieron en la sede de la UOCRA, junto a dirigentes como Jorge Sola, José Luis Lingeri y Pablo Flores, al pastor evangélico —aunque él rechaza esa etiqueta— e influencer, que explora una candidatura presidencial.

Jerónimo y Sola también participaron de la presentación del peronismo federal el viernes pasado en Parque Norte, organizada por los diputados Victoria Tolosa Paz, Guillermo Michel y Emir Félix, el dirigente porteño Juan Manuel Olmos y el intendente de Pilar, Federico Achával, entre otros. En ese encuentro, convocado para definir posicionamientos, ejes discursivos y eventualmente influir en estrategias electorales, tampoco se mencionó a Cristina Kirchner.