Fue a un evento «antisoledad» para hacer nuevos amigos y descubrió que era la única presente, pero recibió un regalo reconfortante

«Esto es lo más gracioso que me pasó en la vida», advirtió una joven, quien decidió desdramatizar un triste momento. Según su relato, asistió a un evento «antisoledad» y descubrió que no había nadie más. En las redes, miles de usuarios se hicieron eco de la historia de la mujer y sintieron empatía por ella.

La protagonista del hecho se llama Josie y es una creadora de contenido que vive en Estados Unidos. Una vez, a principios de agosto, a esta influencer se le ocurrió una forma particular de hacer nuevos amigos.

Aquel día, de acuerdo con sus palabras, se puso a buscar en Internet actividades relacionadas con socializar. En un momento, ella encontró un anuncio en una página web de gestión y promoción de eventos locales que llamó su atención.

Un extraño evento

«Vi un aviso acerca de un evento de un grupo ‘antisoledad’. Consistía en asistir a una cena en un restaurante con otras tres personas desconocidas y conversar durante dos horas. Esto era justo lo que estaba buscando», expresó la ciudadana de EE.UU. a través de una publicación de YouTube.

A continuación, Josie compró la entrada a este presunto evento, que costaba 12 dólares. Al respecto, la joven explicó que el ticket virtual en cuestión le otorgaba la reserva de uno de los cuatro lugares de la mesa del supuesto grupo «antisoledad».

La joven contó la historia en su canal de TikTok y también de YouTube. Foto: captura/YouTube «Pasta Coma».

El 2 de agosto, durante la noche, la influencer llegó al restaurante de su país con buenas expectativas: su intención era conocer nuevas personas.

«Espero por lo menos hacerme amiga de alguien y pasar un buen rato», pensó la estadounidense en ese entonces. Sin embargo, pronto, esa ilusión inicial comenzó a desmoronarse.

Qué pasó en el restaurante

Cuando Josie ingresó al establecimiento gastronómico, habló con el recepcionista y le dio el ticket impreso de reserva del evento «antisoledad». Enseguida, este trabajador miró el papel y quedó confundido: no tenía idea de lo que ella le acababa de mostrar.

Segundos más tarde, el empleado del restaurante conversó con otros colegas sobre el asunto para ver si ellos estaban enterados. Pero, al igual que él, los demás tampoco sabían nada. «Me hicieron pasar al recinto y esperar al dueño del establecimiento gastronómico», recordó ella.

Tiempo después, apareció el propietario del restaurante y le dio la bienvenida a Josie. «El hombre observó mi ticket de reserva del evento. Incluso, le mostré el correo electrónico de confirmación del evento y toda la información que tenía disponible. Enseguida, él me miró y me dijo: ‘Esta es la broma más cruel que vi’», aclaró la joven.

«Me hicieron pasar al recinto y esperar al dueño del restaurante, dijo ella. Foto: captura de video/TikTok @pastacoma.

Según la opinión del dueño del establecimiento gastronómico, Josie fue víctima de una mentira. Es decir que, para él, el evento nunca fue real. «El hombre me explicó que si de verdad hubiese habido un evento especial en su restaurante, él habría estado enterado de antemano. Además, me advirtió que eso hubiese requerido de su aprobación», manifestó.

A raíz de la situación, la joven optó por permanecer en el recinto y aguardar un tiempo para ver si iba alguna persona del presunto evento. «Me senté en una mesa de seis y me quedé allí con la esperanza de que llegara alguien más, quizás otra persona que también había caído en la trampa como yo», indicó.

Desafortunadamente, nadie apareció. «Estuve 20 minutos en esa mesa y tomé un trago. Después me fui a la barra del restaurante y me senté allí. Hablé con el bartender y miré la tele», reveló la creadora de contenido.

Cómo terminó la historia: un regalo del dueño

Antes de que Josie se fuera del establecimiento, recibió una sorpresa de parte del dueño: un postre de regalo para tratar de que ella se sintiera mejor.

Imágenes de la joven en el restaurante. Foto: captura de video/TikTok @pastacoma.

«El propietario me regaló una torta de chocolate. Tanto él como el resto de los trabajadores del restaurante fueron muy amables conmigo», aseguró.

Por otro lado, la joven afirmó que lo que le sucedió con el evento fue «triste» y «vergonzoso». Sin embargo, al final, se tomó el tema con humor. «Trato de tener una actitud positiva. Esto es lo más gracioso que me pasó», reflexionó.

Por otra parte, Josie aseveró que en la página web de gestión de eventos pidió un reembolso del dinero por el costo del ticket.

Una imagen de referencia de una mesa vacía. Foto ilustrativa: Pexels.

«En la descripción del evento, se mencionaba que, si menos de tres personas se anotaban, se cancelaría y me avisarían por mail. Pero no ocurrió eso, sino todo lo contrario: el día del evento me mandaron la confirmación de que se haría», comentó ella.

A pesar de lo sucedido, Josie guarda la esperanza de que quizás todo haya sido parte de un malentendido, en vez de una estafa o broma de mal gusto.

La anécdota de la influencer, develada mediante su canal de YouTube y también su cuenta de TikTok, captó la atención de millones de usuarios. La mayoría de las personas le escribió mensajes positivos a Josie.

«Esto es lo más triste y al mismo tiempo divertido que vi. Lo afrontaste con muy buena actitud y no dejaste que eso te impidiera estar allí y dar lo mejor de vos», expresó una internauta.