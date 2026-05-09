Fue a nadar y contrajo una infección a través de una pequeña grieta en su talón que cambió su vida: «Ni siquiera sabía que tenía esa herida»

Un hombre de 32 años, llamado Sam, contrajo una infección a partir de una pequeña grieta en su talón tras nadar en aguas dulces en el Reino Unido, lo que derivó en complicaciones crónicas de salud, informaron sus familiares.

Según difundió la agencia local Kennedy News and Media, los problemas comenzaron a principios de 2025, después de que Sam nadara en el pueblo de Stroud, en el condado de Gloucestershire. Su esposa, Georgia, aseguró que todo comenzó un domingo de abril cuando Sam salió a bañarse en un río y un canal de agua dulce de la zona, una actividad que él solía disfrutar mucho.

«De la noche a la mañana, se enfermó», relató Georgia en una publicación en GoFundMe, plataforma donde recaudan fondos para ayudar a la familia. Según describió, Sam presentó fiebre alta y dolor en la ingle, signos que sugirieron inflamación de ganglios probablemente ocasionada por una infección.

Al principio, tanto Sam como sus seres queridos pensaron que se trataba de una gripe, pero en cuestión de horas la gravedad aumentó. Veinticuatro horas después del inicio de la fiebre, la pierna izquierda de Sam se había enrojecido intensamente, obligándolos a acudir de inmediato al hospital.

En el centro médico confirmaron la infección, aunque en ese momento desconocían su origen. Se le indicó tratamiento con antibióticos y fue dado de alta para continuar en casa. Sin embargo, los síntomas persistieron y debió regresar al hospital, donde los médicos sospecharon que la infección se había contraído en el agua.

Al ser consultado, Sam admitió que había estado nadando cinco o seis días antes. Según Georgia, la infección ingresó a través de una grieta minúscula en la parte posterior del talón, una herida que él ni siquiera sabía que tenía.

Durante las semanas siguientes, Sam acudió en cuatro ocasiones más a consultas médicas por mantenerse sintomático. En cada visita le recetaron distintos antibióticos orales, aunque nunca recibió tratamiento intravenoso, algo que la familia consideraba necesario.

Finalmente, la infección desapareció, pero dejó secuelas permanentes. El daño en el sistema linfático provocó linfedema en la pierna izquierda, una afección crónica que genera hinchazón en los tejidos, limitada movilidad y dolor persistente.

Georgia explicó que la pierna afectada puede hincharse al doble de su tamaño normal, lo que afecta profundamente la calidad de vida de Sam. La familia informó que existe una cirugía costosa que podría mejorar el estado de su esposo. Por ello, gracias a la solidaridad de numerosos donantes, lograron recaudar fondos para cubrir parte del tratamiento.

«Ya no esperamos que todo vuelva a ser como antes, pero tenemos la esperanza de que pueda recuperar parte de sí mismo», concluyó su esposa.

El linfedema es una condición que puede ser primaria, por causas genéticas, o secundaria, derivada de daños en el sistema linfático durante la vida, entre ellos infecciones como la que sufrió Sam, según el Servicio Nacional de Salud del Reino Unido (NHS).