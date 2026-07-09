Frente a Milei, el arzobispo porteño pidió terminar con las «cuevas de la corrupción» y citó a Messi para pedir la unión de los argentinos

En la tradicional homilía por el Día de la Independencia, realizada en la Catedral Metropolitana y frente al presidente Javier Milei, el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, llamó este jueves a poner fin a las “cuevas de la corrupción” y citó a Lionel Messi para pedir la unión de los argentinos.

“A veces, como sociedad argentina, recorremos caminos peligrosos. No por razones geográficas, sino porque no nos conducen a un buen destino o nos encierran en laberintos sin salida: el camino de la intolerancia, los enfrentamientos constantes, la descalificación del otro por pensar o ser distinto, el camino de la crueldad hacia los más débiles”, advirtió García Cuerva.

En ese sentido, el arzobispo fue aún más enfático: “Son caminos en los que algunos se aprovechan para dividirnos o enfrentarnos, robándonos la esperanza de salir juntos adelante, escondidos en todas las épocas en cuevas de corrupción, haciendo que los pobres sean cada vez más pobres y ellos escandalosamente más ricos”.

García Cuerva, quien al igual que en el 25 de mayo aclaró que su mensaje pretendía ser “un aporte” y criticó a quienes toman “palabras aisladas para alimentar la fragmentación”, insistió en su reclamo contra la corrupción.

“Esto no es cuestión de pertenecer a tal o cual período político o gobierno de turno, sino de ser o no honestos y transparentes. Ser y parecer, ahora y siempre”, afirmó.

Milei escuchó la homilía con atención y sin manifestar gestos. El presidente llegó a la Catedral Metropolitana caminando desde la Casa Rosada, acompañado por su hermana Karina. También lo acompañaron el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el canciller Pablo Quirno; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala; y el asesor Santiago Caputo.

Asimismo, estuvieron presentes el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques; el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger; la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello; el ministro de Defensa, Carlos Presti; y el ministro de Salud, Mario Lugones.

El arzobispo también criticó la política al sostener que “el pueblo está ajeno a las discusiones eternas y alejadas de la realidad que tienen los dirigentes”.

“Pidamos a Dios que nos independice del individualismo, de la competencia feroz por el protagonismo, del internismo y de la mezquindad política de querer llevarnos los aplausos cuando hacemos algo por los demás”, enfatizó.

García Cuerva advirtió, citando la parábola del buen samaritano, que “lo que se gasta de más no siempre es sinónimo de derroche o despilfarro; a veces es invertir en los más débiles”.

“Hay ejemplos actuales, como cuando vemos que algunos centros de discapacidad tienen muchos trabajadores en proporción a las personas que atienden y, a primera vista, puede parecer desproporcionado, pero al conocer bien la dinámica de la institución, descubrimos que es una inversión que profesionales y asistentes comprometidos hacen para acompañar y estimular a cada uno de los beneficiarios, no solo por caridad sino también por justicia”, señaló, en una clara alusión a los recortes en discapacidad aplicados por el Gobierno.

Finalmente, apelando al espíritu mundialista, García Cuerva citó a Lionel Messi para reclamar la unidad de los argentinos. “Sigamos con la camiseta puesta y, con pasión, hagamos realidad el mensaje que Lionel Messi publicó en las redes sociales”, dijo antes de leer el texto del capitán y emblema del seleccionado nacional.

“Demostramos una vez más que los argentinos, cuando luchamos juntos y unidos, somos capaces de conseguir lo que nos proponemos. El mérito de este grupo, que está por encima de todas las individualidades, es la fuerza de todos peleando por un mismo sueño, que también es el de todos los argentinos. Lo logramos. Amén”, concluyó.

El mensaje de Messi que leyó textualmente García Cuerva fue publicado por el ídolo argentino en Instagram el 18 de diciembre de 2022, horas después de la conquista del Mundial de Qatar.