Francos intentó despegar al Gobierno del escándalo de corrupción: «Spagnuolo nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha»

En medio del escándalo por los audios filtrados que denuncian coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y que mencionan a Karina Milei y a Eduardo «Lule» Menem, el jefe de Gabinete Guillermo Francos expondrá en Diputados la semana que viene.

El secretario parlamentario de la Cámara Baja ya convocó a los diputados para la sesión que será el miércoles que viene a las 12.

Su último informe de gestión en esa cámara había sido en abril, cuando explotaba el caso de la criptomoneda $LIBRA y ahora le tocará hacerlo mientras crece el caso -ya en manos de la Justicia- por las presuntas coimas en la ANDIS por el que ya fue desplazado su titular, Diego Spagnuolo.

Según pudo saber Clarín, la fecha ya estaba pautada hace un mes y Francos no va a suspenderla. Si bien recibió más de 1200 preguntas de los diputados por escrito, las preguntas centrales en el recinto serán sobre este caso y el del fentanilo contaminado.

En una primera consulta que periodistas le hicieron a Francos en el marco de la actividad del Council de las Américas, el funcionario había planteado que no ponía «las manos en el fuego por ningún funcionario», aunque había aclarado: “Por supuesto que creo en la inocencia de Karina Milei y en la de Eduardo ‘Lule’ Menem, pero son temas que tiene que investigar la Justicia”.

Este viernes, Francos volvió a referirse al tema y en diálogo con El Observador señaló que le parece bien que la Justicia avance rápido en la investigación para «descubrir la verdad» , aunque planteó sospechas electorales: «A mí me llama mucho la atención, primero que aparece a esta altura, en este momento, siendo que todos mencionan o se refieren a que es una grabación del año pasado. ¿Qué es eso? ¿Qué significa? Pero eso lo tiene que dilucidar un juez».

Por otra parte informó que fue él quien informó al presidente que había que cesarlo a Spagnuolo en el cargo y decretar una intervención y que se haga una investigación.

A su vez, apuntó contra el ex titular del ANDIS por no denunciar a la Justicia. «Si el señor Spagnuolo tenía conocimiento de todo eso tenía que denunciar la justicia. Es una obligación de un funcionario público de denunciar en la justicia un hecho del que él toma conocimiento», sentenció.

Además ratificó que a él nunca le planteó ninguna denuncia ni sospecha y relató su última conversación con Spagnuolo: «En algún momento se mencionaba que se iban a dar 100 mil pensiones de baja y después otras 100 mil más, porque eran pensiones que estaban dadas irregularmente. Yo lo llamé a Spagnuolo ¿Spagnuolo, qué es lo que pasa que no salen las bajas de las pensiones? Esta fue mi conversación, que es la última, digo, habrá sido hace dos meses. Pero nunca me planteó a mí una denuncia o una sospecha»

En los audios filtrados adjudicados a Spagnuolo él hace referencia a que se le comentó al propio presidente Milei.

«No, yo no tengo absolutamente ninguna constancia, por el contrario (…) Yo les comenté el tema, le digo presidente esto de Spagnuolo, yo digo, a mí Spagnuolo jamás me hizo un comentario sobre esto. Bueno, esto es lo que me dijo el presidente. Con lo cual, lo que dice Spagnuolo para mí no tiene ninguna… Yo no tengo relación con él, no lo conozco. Sé que el presidente lo conoce, no sé si tiene una relación».

Denuncias y pedidos de interpelación en Diputados

El bloque de Encuentro Federal ya presentó un proyecto para citar al Jefe de Gabinete, Guillermo Francos y al Ministro de Salud Mario Lugones a dar explicaciones en el pleno.

Como contó Clarín, el diputado socialista santafesino Esteban Paulón, junto a su compañera Mónica Fein y Margarita Stolbizer (del GEN), también presentaron un pedido pero para interpelar a Spagnuolo y a Karina Milei.

El legislador porteño de la Izquierda, Gabriel Solano, presentó una denuncia penal contra Javier Milei, su hermana Karina, Spagnuolo y «Lule» Menem. Pide que se los investigue por «defraudación contra la administración pública, tráfico de influencias, y cohecho».