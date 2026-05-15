Francos desmintió que lo hayan echado de YPF por hablar del caso Adorni y propuso a Federico Pinedo para la Corte

El exjefe de Gabinete Guillermo Francos desmintió este viernes los rumores que indicaban que Javier Milei lo había removido de su cargo como director de YPF debido a sus opiniones sobre el caso Adorni, y afirmó que continúa en la empresa petrolera estatal.

Francos, una figura clave durante los primeros dos años del gobierno libertario, volvió a referirse al escándalo que involucra vuelos privados y propiedades no declaradas por Adorni. El exfuncionario aseguró que estos hechos generan «un desgaste enorme a Milei» y que por ello se observa «una furia» en el presidente.

«Sigo siendo director de YPF», enfatizó Francos en una entrevista con Radio Mitre ante la consulta sobre su continuidad en la compañía. Además, señaló: «Siempre hay rumores, operadores, trolls. El universo digital es un misterio; nadie sabe bien qué actúa en cada caso, pero acá estoy».

Al ser consultado sobre sus expresiones acerca del enojo del mandatario, explicó que utilizó el término «furia» para describir la vehemencia con la que Milei confronta todas las posiciones que cuestionan las decisiones del gobierno. Justificó que esa vehemencia responde a su reacción frente a lo que considera absurdo.

Estas declaraciones habían sido realizadas el miércoles pasado durante un acto ante un centenar de socios del Rotary Club de Buenos Aires. Allí, al responder sobre el estado del presidente tras el escándalo Adorni, Francos señaló: «Lo veo con un poco de cansancio de tener que estar hablando siempre de lo mismo. Me parece que eso genera un desgaste enorme y es lo que lo tiene con esta furia que a veces se lo ve».

En ese sentido, el exministro agregó: «Ustedes (los periodistas) también son complicados, preguntan todo el tiempo sobre lo mismo. El tema de Adorni lo va a juzgar la Justicia y se verá cuando presente la declaración jurada, pero no podemos estar todo el día con si apareció una casa, una mesa nueva, un piso nuevo, una ventana. Ahora, por suerte, apareció el tema de la SIRA, que ya se comparte casi al 50% con este caso. Si le sumás un poco de AFA, es el 30% de cada uno en los medios».

Además, Francos sorprendió al proponer a Federico Pinedo como posible candidato para integrar la Corte Suprema de Justicia. Tras citar un artículo del ex presidente provisional del Senado durante el gobierno de Mauricio Macri, en el que se insiste en la supuesta inconstitucionalidad de la ley de financiamiento universitario, afirmó: «Este artículo de Pinedo, que además sería un excelente integrante de la Corte, donde pone las cosas en su lugar, dice de quién es cada facultad».

Al profundizar sobre su propuesta, Francos explicó: «Lo digo porque me parece una persona tan racional, tan seria, y sabe tanto de derecho. No estoy en el Gobierno para proponerlo, pero sería un excelente integrante».

En línea con los argumentos de Pinedo, Francos reiteró su crítica a la ley que asigna más fondos a las universidades y aseguró: «Son leyes que el Gobierno vetó y que incumple porque no son constitucionales, ya que agregan presupuesto desde el Poder Legislativo, que no tiene esa facultad».