Franco Colapinto vuelve a Singapur: la magistral maniobra que impresionó a todos y el error de box que anticipó su futuro en Alpine

La Fórmula 1 retoma la actividad en Singapur y Franco Colapinto vuelve al lugar donde el año pasado disputó su primera carrera nocturna y deslumbró en la largada con su “dive bombing”, una maniobra arriesgada en la que se retrasa el punto de frenado para ganar posiciones antes de la curva.

“Tuve un comienzo interesante en la carrera del año pasado en la Curva 1, ¡frenando muy, muy tarde! Estoy emocionado por volver a salir a pista; correr bajo las luces siempre es una experiencia increíble y la ciudad es un lugar hermoso para visitar como parte del deporte”, recordó el piloto bonaerense.

Quien viene de terminar último (19°) en el GP de Azerbaiyán, adelantado en el final por un Gasly con caucho fresco, agregó: “Tuvimos un fin de semana difícil la última vez en Bakú, pero el equipo está totalmente concentrado en las próximas carreras y buscaremos unir todo para lograr un fin de semana exitoso”.

De cara a esta prueba, la 18° de la temporada y la 12° para él, anticipó que “Singapur es sin duda una de las carreras más duras de toda la temporada”. “El desafío físico único lo sentí el año pasado por primera vez, así que este año dediqué tiempo a entrenamientos enfocados en el calor para prepararme para las condiciones extremas. El circuito en sí es muy divertido de conducir: es rápido, con muchas combinaciones técnicas de curvas y, normalmente, las carreras suelen ser bastante buenas”, profundizó quien justo hace un año en ese circuito se metió equivocado al box de Alpine cuando corría en Williams.

En declaraciones difundidas por Alpine, su compañero Pierre Gasly sumó: “No puedo esperar para volver a estar al volante en Singapur este fin de semana. Después de un fin de semana complicado en Bakú, estamos listos para darlo todo una vez más en uno de los circuitos más extremos de la temporada. Siempre es un evento espectacular y me encanta correr bajo las luces en esta ciudad. Nos aseguraremos de aprovechar cualquier oportunidad que nos dé el fin de semana y de lograr un buen rendimiento”.

Sobre el desgaste físico que representa la carrera, concluyó: “El trazado urbano de Marina Bay es muy exigente, lo que significa que la máxima concentración es clave. Es una vuelta larga, técnica y muy demandante físicamente por el calor, incluso de noche. Perdemos algo así como cinco kilos de peso durante las dos horas de carrera, y todo eso son líquidos, así que asegurarnos de estar bien hidratados y mantener baja la temperatura corporal es sumamente importante. Hemos dedicado mucho entrenamiento para garantizar que pueda rendir al máximo en estas condiciones y realmente estoy preparado para el desafío”.

Fórmula 1: horarios y cómo ver por TV y online el GP de Singapur

En Argentina, la actividad del GP de Singapur se podrá ver en vivo por Fox Sports. Además, los suscriptores del Plan Premium de Disney+ también cuentan con cobertura completa de prácticas, clasificación y carrera.

Práctica 1: viernes 3/10, 06:30–07:30 (hora de Argentina)

Práctica 2: viernes 3/10, 10:00–11:00

Práctica 3: sábado 4/10, 06:30–07:30

Clasificación: sábado 4/10, 10:00–11:00

Carrera: domingo 5/10, 09:00

Fórmula 1: tabla de pilotos

Oscar Piastri (McLaren) – 324 puntos

Lando Norris (McLaren) – 299 puntos

Max Verstappen (Red Bull Racing) – 255 puntos

George Russell (Mercedes) – 212 puntos

Charles Leclerc (Ferrari) – 165 puntos

Lewis Hamilton (Ferrari) – 121 puntos

Kimi Antonelli (Mercedes) – 78 puntos

Alexander Albon (Williams) – 70 puntos

Fórmula 1: tabla de constructores

McLaren – 623 puntos

Mercedes – 290 puntos

Ferrari – 286 puntos

Red Bull Racing – 272 puntos

Williams – 101 puntos

Racing Bulls – 72 puntos

Aston Martin – 62 puntos

Kick Sauber – 55 puntos

Haas – 44 puntos

Alpine – 20 puntos

Fórmula 1: calendario 2025

5 octubre — GP de Singapur

19 octubre — GP de Estados Unidos

26 octubre — GP de México

9 noviembre — GP de Brasil

22 noviembre — GP de Las Vegas

30 noviembre — GP de Qatar

7 diciembre — GP de Abu Dhabi