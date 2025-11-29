Franco Colapinto mostró toda su frustración con el Alpine tras quedar último en la sprint de Qatar: «El auto no va»

Solo pasó un año de aquel quinto puesto de Pierre Gasly el año pasado en el GP de Qatar, pero el Alpine retrocedió mil casilleros y en un circuito creado para el Moto GP, el A525 se arrastra y Franco Colapinto lo padece. El argentino terminó último en la Sprint Race del Gran Premio de Qatar, luego de que el equipo francés hiciera un doble pit stop para probar la goma blanda de cara a la clasificación y Lance Stroll se metiera entre sus pilotos, y frustrado, otra vez. «El auto no va», afirmó en la previa de la qualy, que será a las 15 de Argentina.

Tras un viernes decepcionante, la escudería que comanda Flavio Briatore -aunque en los papeles el jefe de equipo sea Steve Nielsen- rompió el parque cerrado para cambiar «la configuración de la suspensión» de ambos autos, lo que los hizo partir desde el pitlane, junto a Lewis Hamilton (otro que padeció este sábado en Lusail) y Lance Stroll, por lo que apenas 16 cajones de salida fueron ocupados en la última carrera corta de la temporada.

En un circuito donde los adelantamientos parecen una misión imposible, Oscar Piastri no perdió la punta en ningún momento de la carrera y se llevó los ocho puntos que le permiten ahora tener una distancia de 22 con Lando Norris, el líder del Mundial y gran favorito al título, que acabó tercero, detrás de George Russell. En esas posiciones en la lucha por el título, Max Verstappen fue cuarto y quedó a 25, por lo que Red Bul -ahora que se levantó el parque cerrado- deberá trabajar para evitar ese rebote del que se quejó el tetracampeón neerlandés durante el fin de semana.

Ahora bien, ¿qué pasó con Colapinto en esta carrera de 19 vueltas donde lo más emocionante fue lo que ocurrió en los primeros tres giros, con un Verstappen a menos de medio segundo de Norris? Largó 20° y se mantuvo en esa posición hasta que Lance Stroll entró en el final del giro 14 a montar la goma blanda. Sin embargo, cuando Alpine también usó esa estrategia de cara a la clasificación para la última vuelta, volvió a aquel lugar de salida.

«Lamentablemente, salí justo detrás de Stroll», aclaró el piloto bonaerense de 22 años en ESPN. «Yendo muy lento toda la vuelta para abrir el gap con Pierre y quedé atrás de Stroll y no pude hacer una vuelta limpia sin aire sucio. Positivo para aprender un poco. Igualmente, no vamos rápido y eso es lo más frustrante. Creo que Pierre fue más rápido, encontró un poco más de cosas buenas en el auto. Yo… lo ablandamos mucho y no, no va, hay que ver el porqué y ver si lo podemos solucionar un poquito para la qualy», agregó.

Un dato para entender mejor el rendimiento de Alpine: solo dos de los 20 autos de la Sprint Race no pudieron bajar el 1s26 y esos fueron los monoplazas rosados de la escudería francesa. Cuando colocó la roja, es verdad, Colapinto logró ser uno de los más veloces, en 1m23, pero nadie estaba probando el ritmo de clasificación más allá de su compañero Gasly y Stroll, con una goma roja más gastada. Quedará por ver qué ocurre desde las 15 en la clasificación, aunque el panorama no pinta bien para la penúltima carrera de la temporada.