Franco Colapinto, Maia Reficco y la primera foto juntos luego de blanquear el romance: «Que orgullo que sos»

Franco Colapinto vivió un fin de semana muy especial al lucirse a bordo de un auto de Fórmula 1 en las calles de Buenos Aires, frente a más de 600 mil espectadores. Además, aprovechó su estadía en Argentina para oficializar su relación con Maia Reficco.

Lejos de una presentación ostentosa, a diferencia de la exhibición que realizó con un Lotus 2012 equipado con motor V8, la pareja eligió mantener un perfil bajo para blanquear su romance. El sábado se mostraron juntos, incluso caminando de la mano, durante una visita a la bodega del reconocido enólogo Alejandro Vigil, ubicada en Los Cardales, en la zona norte bonaerense.

Durante el road show, Maia acompañó a Colapinto en el box, aunque intentó pasar desapercibida ante las cámaras. Sin embargo, horas después del evento, ambos decidieron compartir por primera vez una imagen juntos en redes sociales, confirmando definitivamente su relación. Esta foto se sumó a una anterior, de enero, que había despertado rumores pero que la pareja no había confirmado en ese momento.

Maia Reficco, actriz y cantante con experiencia en musicales de Broadway y protagonismo en series y películas internacionales, publicó en su cuenta de Instagram —donde cuenta con más de 1.7 millones de seguidores— una fotografía de su mano sosteniendo la cara de Colapinto, quien lleva puesto el casco que utilizó para manejar el Mercedes “Fecha de Plata de Fangio”.

La imagen fue compartida también por el piloto en su perfil de Instagram, con más de 5.5 millones de seguidores. En esa publicación, Franco expresó su alegría por el evento que protagonizó: “De los mejores días de mi vida. Manejar un F1 en casa fue algo épicooooooooo que no me voy a olvidar nunca!!!! Esta fiesta es de todos ustedes, gracias por hacerlo posible y por hacernos pasar un día tan especial!!!!!!!”.

Entre los miles de “me gusta” y comentarios recibidos, Maia le dejó un mensaje especial: “Que orgulloooooooooooooooooooo q sossssssssssssssss”, extendiendo cada palabra para expresar con énfasis la admiración hacia su pareja.