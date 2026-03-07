Franco Colapinto largará 16° el GP de Australia, donde Max Verstappen sufrió un choque impensado en Q1 y Mercedes hizo el 1-2

Cuando Alpine se fue de Bahréin tras las dos semanas de ensayos de pretemporada, la ilusión de Flavio Briatore era volver a poner el equipo en Q3, fundamentalmente apoyado en el motor Mercedes. Sin embargo, Australia encontró al A526 muy lejos del rendimiento esperado y ya el objetivo de Franco Colapinto y Pierre Gasly este sábado pasó por no ser eliminados en la Q1, algo que no ocurrió -en parte- por el increíble accidente de Max Verstappen, el (esperable) flojo nivel de Cadillac y los problemas de fiabilidad en Aston Martin y en el Williams de Carlos Sainz, quien no pudo girar en la primera clasificación del año al igual que Lance Stroll.

«Tenemos una idea de lo que pasó pero es muy difícil de solucionarlo tan rápido, lleva semanas de proceso de diseñar una parte del auto que te vas dando cuenta los problemas que tiene. Llevarlo a la práctica después del simulador es difícil porque lleva semanas y meses de diseño y fábrica. Lleva tiempo. Lo más importante es entender de dónde vienen los problemas grandes con el auto y trabajar en eso», explicó Colapinto, que largará en Australia por primera vez un GP de F1 y lo hará desde el cajón 16, dos posiciones por detrás de Pierre Gasly, que tampoco estuvo cerca de la Q3.

— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 7, 2026

El piloto argentino de 22 años no especificó cuál es esa pieza que Alpine debe desarrollar nuevamente, pero sí aclaró que lo que ocurre con el equipo en Australia «es totalmente distinto a Bahréin». «Va a haber que trabajar para entender las diferencias. Vamos por buen camino, aunque no estamos dónde queríamos estar. RB y Audi están muy fuertes y hay que entender el porqué y mejorar esos temitas que nos faltan. Hay que mejorar rápido porque, aunque es un campeonato largo, es importante evolucionar rápido», comparó. Y la referencia es válida: Liam Lawson y el debutante Arvid Lindblad pusieron a los Racing Bulls en los puestos 8 y 9, respectivamente.

Para avanzar hacia allí, hay que analizar la Q1, con eliminaciones de peso que ayudaron a que Alpine -o al menos Colapinto- no fuera eliminado tras los primeros 18 minutos de clasificación. Con Sainz y Stroll afuera de la pista, los otros cuatro pilotos que quedaron en el camino fueron Fernando Alonso (17°), Checo Pérez (18°), Valtteri Bottas (19°) e, increíblemente, Max Verstappen (20°), que sufrió un choque impensado cuando iniciaba su vuelta cronometrada.

¿Qué le ocurrió al tetracampeón neerlandés? «Nunca experimenté algo así en mi vida. Apreté el freno y se bloqueó por completo el eje trasero», afirmó sobre el accidente al encarar la primera curva, que terminó con su auto sobre la leca y luego impactando contra la barrera de contención, lo que le dejó una molestia en la mano derecha evidente al bajarse del auto.

— ESPN Argentina (@ESPNArgentina) March 7, 2026

Se trata de su octava eliminación en Q1, la primera sin tiempo desde Mónaco 2018; la última vez, en tanto, había sido en San Pablo 2025, cuando largó 16° y luego terminó en el tercer lugar del podio. Otro dato, con Isack Hadjar, su nuevo compañero, en el tercer lugar: desde Bakú 2024 (con Checo) que no perdía esa lucha interna.

Con ese panorama, y en su última vuelta cronometrada, Colapinto firmó un tiempo de 1m21s200, 47 milésimas más veloz que Oliver Bearman, el último clasificado en el puesto 16 con el Haas, y apenas 62 milésimas más lento que Gasly.

Sin embargo, no pudo mejorar ese registro en la Q2, donde firmó un tiempo de 1m21s270 con el que terminó 16°, a dos segundos de la punta y lejos también de Gasly (1m20s501) y de Albon (1m20s941), ubicados 14° y 15°.

Para el final solo quedó ver la superioridad de Mercedes. George Russell no tuvo que repetir su mejor tiempo del día y con un registro de 1m18s518 hizo la pole con una ventaja de 293 milésimas sobre Kimi Antonelli, a quien le reconstruyeron el auto tras su accidente en la FP3. En la segunda fila largarán Hadjar (Red Bull) y Leclerc con una Ferrari que se había mostrado fuerte el fin de semana pero que se encontró a ocho décimas cuando las flechas plateadas aceleraron a fondo.

— Formula 1 (@F1) March 7, 2026

Con McLaren, que pasó de dominador en 2025 a la tercera fila en 2026, la primera carrera del año (este domingo a la 1 de Argentina) promete emociones e, indudablemente también después de esta clasificación, sorpresas en una F1 que estrenó un reglamento técnico que ya hace sufrir a más de uno.