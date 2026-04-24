Franco Colapinto habló con la prensa a horas del road show en Palermo, pidió perdón por los cortes y conquistó a todos: «Estoy feliz de volver al país»

Al llegar al país, Franco Colapinto no tardó en subirse a un karting, aunque rápidamente debió cumplir con sus compromisos oficiales, incluyendo un encuentro con sponsors y la prensa argentina. Este viernes, en las oficinas de Mercado Libre, en el barrio porteño de Saavedra, el piloto expresó su satisfacción por participar de su primer evento público como piloto de Fórmula 1. Colapinto asumió este rol cuando Williams lo convocó para las últimas nueve carreras de la temporada 2023, continuidad que se mantiene con Alpine desde el año pasado.

“Estoy muy contento, feliz de volver al país después de diciembre y enero, y de reencontrarme con la gente y la familia. Traer un F1 es muy especial. Era un sueño que tenía y que parecía muy difícil que se concretara. Es algo muy lindo y generará un impacto importante en el país, especialmente para quienes no pueden asistir a las carreras”, expresó Colapinto al inicio de su diálogo con Iván de Pineda, conductor y moderador del encuentro.

El piloto se mostró auténtico, incluso al pedir disculpas por los cortes de tránsito generados en Palermo. “Están muy molestos con el tránsito, perdón a los vecinos y a toda la gente de Libertador…”, bromeó. La charla transcurrió en un tono distendido, entre risas, como cuando comentó a De Pineda: “Siento que estoy en Pasapalabra…”, aunque también hubo momentos de emoción.

“Fue una idea que tomó forma rápidamente. Coordinar con Alpine y traer un auto de Fórmula 1 hasta acá requirió tiempo y trabajo. Estoy sorprendido por la profesionalidad del equipo, que fue muy detallista”, señaló Colapinto.

El evento del domingo se anticipa imponente, con una concurrencia estimada en 500 mil espectadores en esa zona de la ciudad. “Me emociona que haya tanta gente argentina acompañándome”, destacó Franco, oriundo de Pilar, y agregó: “Será la primera vez para muchos fanáticos, y que yo sea el piloto de un auto de F1 es un sueño hecho realidad. Ojalá sea un gran día y todos lo disfrutemos”.

Uno de los momentos más espontáneos se dio cuando el piloto reconoció su nerviosismo: “Un miedo tenía que me hicieras una entrevista vos, el tipo más culto de Argentina… y yo, que no sé nada”, le dijo a Iván de Pineda.

El show en Palermo incluirá velocidad pero también cierta destreza al volante. “Es algo que nunca hice antes: será la primera vez que haga un trompo. Nunca lo hice en la calle y es diferente a buscar décimas de segundo. Me ilusiona mucho. Lo hago por mí, pero sobre todo por los argentinos, para brindarles algo pequeño a cambio y traerles el auto sin que tengan que viajar para verme”, confesó.

“No soy muy dado a llorar por felicidad, pero últimamente me emociono más. Ojalá se me caiga alguna lágrima; lo que más me conmueve es ver a los chicos”, admitió Colapinto. Y añadió: “Eso me emociona tanto como Alpine, o más. Manejar esta joya del automovilismo mundial será muy lindo”.

Colapinto reflexionó sobre su carrera: “Parecía algo lejano y pasó de ser un sueño a un objetivo. Cuando empecé a rendir bien, pensé que iba por buen camino. Haber sido leal a mis ideas, a la gente que siempre me apoyó y a mis sueños, como irme muy joven, es difícil de explicar. Cumplí mi sueño, y lo bueno es que ahora aparecen muchos más. Soy una persona poco conformista”.

Durante el diálogo con la prensa, Colapinto destacó el alcance de su figura. “No sé por qué, pero sentí que se generó algo diferente. No esperaba que fuera más allá del automovilismo, con un fanatismo tan grande. No sé cómo entrarán 500 mil personas, es una locura. Esto va más allá del deporte. Mi gran objetivo es dejar una huella y que la gente disfrute de conocerme, más allá de que le guste o no el deporte. Aún no dimensiono del todo el impacto que genero”.

En cuanto a la posible vuelta de la Fórmula 1 a Argentina, una ilusión de larga data que cobra fuerza con la proyección de Colapinto, fue optimista. “Que la F1 regrese, que se sumen medios oficiales y que se vea como algo positivo es muy importante, no solo para mí, sino para el país. Es un primer paso para mostrar lo que este deporte genera entre los fanáticos. Es difícil explicarlo a europeos y la forma más efectiva es demostrarlo en la pista o en la avenida”.

Colapinto reiteró su deseo: “Correr un Gran Premio en Argentina es una de las cosas que más quiero en la vida. Estuve hace poco y parecía otro lugar: las obras son enormes, pero necesarias para que la Fórmula 1 pueda volver al país. Se están dando todos los pasos correctos para proyectar una carrera para 2027 o 2028”.

Agregó: “Para mí es fundamental que el domingo la pista esté en óptimas condiciones para recibir a los 22 pilotos de F1. El trazado se verá también con MotoGP y cómo funciona. En el mapa todo luce muy bien. Las ganas de la Fórmula 1 de regresar a nuestro país son enormes”. Y cerró: “No es sencillo; no es solo una negociación, hay mucha política que no comprendo. Pero sería una alegría enorme para todos”.

El show del domingo reunirá a miles de fanáticos para ver a Colapinto realizar cuatro salidas en un circuito de