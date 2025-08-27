Franco Colapinto en el regreso de la Fórmula 1: todo lo que hay que saber del Gran Premio de Países Bajos

Después de tres semanas sin actividad, vuelve la acción a la Fórmula 1 con el Gran Premio de Países Bajos, la 15ª fecha del Campeonato Mundial que reúne a los 20 mejores pilotos del mundo. Entre ellos se encuentra Franco Colapinto, quien aprovechó sus vacaciones para recargar energías y encarar la segunda mitad del año con el optimismo necesario para manejar su Alpine, que no le trajo muchas sonrisas por el momento.

La acción arranca el viernes 29 de agosto en el Circuito de Zandvoort, ubicado a metros del Mar del Norte, en donde los médanos crean una sensación de montaña rusa cada vez que se encara una curva. En uno de los circuitos más antiguos del calendario, toda la expectativa está puesta en Max Verstappen, el único piloto local y el actual campeón del mundo que ve su reinado escaparse a manos de los McLaren.

La vuelta de la Máxima también implica la vuelta de la pelea por el título mundial que parece tener solo dos adversarios: Oscar Piastri y Lando Norris. El británico la última carrera que se disputó en Hungría pero todavía no le alcanzó para superar al australiano.

Por su parte, Colapinto, que hace un año anunciaba su ascenso a la máxima categoría del automovilismo, aseguró que está listo para regresar a las pistas e intentar sacar el equipo adelante. «Tuve un verano fantástico. Pude pasar tiempo de calidad con mi familia y amigos, disfrutando del buen clima en el Mediterráneo. También me concentré mucho en mi entrenamiento y acondicionamiento físico, ahora estoy listo para volver a la pista y comenzar la segunda mitad de la temporada», declaró en la web de Alpine.

Será la primera vez que el argentino dispute un Gran Premio en este trazado. «Los Países Bajos son un lugar que me es muy cercano, ya que pasé la mayor parte de mi carrera en categorías formativas conduciendo para equipos holandeses: Van Amersfoort Racing y MP Motorsport», dijo.

Y agregó: «Me gusta mucho (Zandvoort) como circuito. De hecho, probé allí a principios de este año con el equipo en el auto de 2023 durante nuestro programa TPC, que fue una de mis primeras experiencias con Alpine».

Viernes 29 de agosto

Práctica libre 1: 07.30

Práctica libre 2: 11.00

Sábado 30 de agosto

Práctica libre 3: 06.30

Clasificación: 11.00

Domingo 31 de agosto

Carrera: 10.00