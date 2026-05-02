Franco Colapinto, condicionado por Max Verstappen en la largada: «Creo que sin ese toque podría haber sumado»

En un exigente Sprint en Miami, donde la temperatura del asfalto alcanzó los 53 °C, Franco Colapinto mostró nuevamente su carácter competitivo, aunque se vio condicionado por circunstancias que lo alejaron de la zona de puntos. En una carrera corta y demandante, marcada por la degradación de los neumáticos y el aire sucio, el piloto argentino finalizó en décimo lugar, con la sensación de que podía haber logrado más.

La largada resultó clave. Colapinto arrancó bien, pero en la curva 2, en la parte externa, tuvo un roce con Max Verstappen, quien a su vez estaba peleando con Lewis Hamilton. Para evitar un choque mayor, Colapinto debió levantar el pie, lo que le hizo perder inercia y dos posiciones. Su compañero en Alpine, Pierre Gasly, aprovechó ese momento para superarlo y asentarse rápidamente en zona de puntos.

A partir de entonces, la carrera de Colapinto quedó atrapada en el tráfico. Durante varias vueltas mantuvo la expectativa, sin lograr reducir la distancia con Gasly, que gracias a una actualización aerodinámica —no disponible aún en el auto de Colapinto hasta Canadá— pudo sostenerse en el octavo puesto. El aire sucio y las altas temperaturas de pista complicaron aún más al argentino.

“Me condicionó porque me hizo perder dos puestos con el aire sucio y la pista caliente. Una pena. Creo que sin ese toque podría haber sumado”, explicó Colapinto tras la carrera. Además, detalló las dificultades técnicas que enfrentó: “Patinaba mucho atrás, con poco agarre, sobrecalentando las gomas traseras con ese alerón viejo. Me afecta no tener esos puntos de carga porque patino más”.

En la parte final, Colapinto tuvo que defenderse de Isack Hadjar en un intenso duelo que lo llevó al límite. Aunque logró contenerlo durante varias vueltas, finalmente cedió y descendió al décimo lugar, quedando fuera de la zona de puntos.

En la cima, el campeón del mundo Lando Norris dominó con autoridad y se llevó su cuarta victoria en Sprint, repitiendo su éxito en Miami. “Fue una buena Sprint, es lindo volver a lo más alto del podio. Nuestras mejoras realmente han ayudado”, destacó el británico, que lideró un sólido doblete de McLaren.

Para Colapinto, el resultado muestra que el rendimiento está presente, pero que los detalles —como un roce en la largada o la ausencia de una actualización técnica— pueden marcar la diferencia en un campeonato donde cada punto cuenta. El desafío ahora será contar con las mismas herramientas en la clasificación, que comenzará a las 17, y tener una carrera limpia para poder demostrar todo su potencial.