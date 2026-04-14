Francia desarrolla un dron con propulsión omnidireccional que vuela a 200 km/h y desafía los sistemas de defensa

Francia presentó un innovador robot aéreo desarrollado, ensamblado y probado íntegramente en el país. Este avance cobra especial relevancia debido a que la empresa responsable del dispositivo emplea drones para combatir a otros drones, una capacidad con gran importancia en los conflictos bélicos actuales.

Las pruebas experimentales demostraron que el dron puede atacar de forma autónoma a otro dispositivo y desactivarlo sin perder su propia integridad. Su diseño incluye un software propio de guiado y navegación, que controla la propulsión orientable en tiempo real mediante algoritmos de extrema precisión, logrando una exactitud centimétrica.

Conocido técnicamente como AXS-µ1, este dron fue desarrollado por la empresa Aerix Systems. Desde el inicio del proyecto se buscó una correcta adaptación a diversos escenarios, y para ello combina propulsión omnidireccional, arquitectura modular e interoperabilidad multisoporte. En su presentación, disponible en YouTube, se destaca su agilidad táctica, que le permite un despliegue rápido en todo tipo de escenarios operativos, incluso en los más complejos.

Entre sus principales características se encuentran una velocidad máxima de 200 km/h, resistencia al viento de hasta 100 km/h, dimensiones de 40 x 40 cm y una carga útil que puede alcanzar hasta 1,5 kg, si bien se recomiendan hasta 750 gramos. Su autonomía con carga es de aproximadamente 15 minutos.

Clément Picaud, cofundador de Aerix Systems y uno de los ingenieros que fundó la compañía en 2020, afirmó que la innovación disruptiva es lo que los diferencia en la búsqueda de una nueva era de movilidad aérea, basada en los conceptos de agilidad, estabilidad y ultraprecisión. Estos drones, que operan desde la sede de la empresa en el departamento de Gironda, están diseñados tanto para aplicaciones civiles como para defensa.

A diferencia de los drones convencionales, que dependen de su orientación, los dispositivos de Aerix Systems cuentan con propulsión omnidireccional, lo que les permite moverse libremente en una rotación de 360°. Esto les posibilita mantener una posición estable, desplazarse en todas las direcciones y sostener un rumbo constante, incluso frente a vientos fuertes o turbulencias, según explicó Picaud en una entrevista para el medio Futura Sciences.

Aunque el producto ya está disponible, la empresa se encuentra en una segunda ronda de financiación. En 2024, recaudó 1,4 millones de euros para avanzar en su industrialización. “Ahora podemos producir, entregar y desarrollar nuestro robot aéreo”, aseguró Hugo Mayounove, cofundador de Aerix Systems, en declaraciones al diario francés Sud Ouest.