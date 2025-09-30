Fran Drescher cumple 68 años y los fans de La Niñera sueñan con su regreso

Fran Drescher cumple hoy 68 años. Para los fans de La Niñera, la fecha es una oportunidad para revivir la devoción por el personaje y reeditar el sueño de su vuelta.

En esta sitcom emblemática de los 90, Drescher encarna a Fran Fine, una vendedora de cosméticos de Queens, de familia judía trabajadora y muy unida.

Al perder su empleo y también a su novio, comienza a ofrecer productos puerta por puerta.

Así es que llega a la mansión de Maxwell Sheffield, un productor teatral británico multimillonario. Maxwell estaba buscando una niñera para sus tres hijos -Maggie, Brighton y Grace. Fran no tenía nada de experiencia en esa tarea. Pero, con su particular personalidad y su magnetismo, logró acaparar la atención de Maxwell y fue elegida para ese trabajo.

Fran Drescher cumple 68 años.

Desde el primer momento, Fine empieza a chocar con los modos estrictos y protocolares impuestos en la casa.

La particular estética fue otro de los ingredientes del personaje. El peinado batido y voluminoso, la ropa híper ajustada con colores estridentes estilo kitsch y la voz chillona imprimieron sellos únicos que contrastaban con la sobriedad de los Sheffield.

Además, su desparpajo, espontaneidad y autenticidad lograron una conexión única con sus seguidores.

Para el sitio Entertainment Weekly, Drescher supo ganarse al público con su carisma, su imagen excéntrica y el talento para la comedia. Asimismo, agrega la nota, al representar con orgullo a una mujer judía de clase trabajadora, rompió estándares de la televisión de ese momento.

La historia de La Niñera

El preámbulo de la sitcom también guarda sus anécdotas y casualidades exitosas. “Siento que todo fue cuestión de timing. Coincidí en un avión con el presidente de la cadena de televisión CBS y lo arrinconé. No tenía adónde ir porque no iba a irse a turista para escaparse de mí. Lo convencí de que me dejara presentarle proyectos. No tenía la idea la idea todavía pero quería perder la oportunidad,” contó Drescher en una entrevista para el sitio Capsule 98.

Como cuenta una nota de Mundo Diario, aprovechó la experiencia de ese mismo viaje: unos días en Londres con la modelo Twiggy, amiga de ella, y su hija adolescente. “Me hizo pensar en la dinámica entre una mujer muy distinta culturalmente y una familia británica refinada”, agregó para Capsule 98.

La niñera, The Nanny, es una de las sitcom clásicas de los 90.

“Cuando la vida toca tu puerta, tenés que responder”, agregó en la nota.

Así fue como estuvo a cargo de parte del guion -junto a Peter Marc Jacobson, con quien por entonces estaba casada-, produjo el programa y lo protagonizó.

Su final inesperado

La Niñera duró seis años, desde 1993 hasta 1999. El sitio Vader News recopila que en el primer ciclo no despegó. Pero logró sobrevivir a ese comienzo débil y consolidarse como un éxito.

Los protagonistas y los productores de «La Niñera» se reunieron en septiembre Foto: Instagram @officialfrandrescher.

Para muchos seguidores, además, su final fue demasiado pronto y abrupto. La nota del sitio Vader precisa que el romance entre Fran y Maxwell aceleró el final. Los fanáticos apoyaban esa pareja. Pero la concreción hizo que el interés se desvaneciera. “Cuando un programa se construye alrededor de la tensión sexual, debe mantenerse así”, analizó Drescher mucho tiempo después.

¿Vuelve La niñera?

En septiembre, Drescher posteó en su Instagram una reunión de trabajo junto a parte de los productores y su coprotagonista, Charles Shaughnessy. La intriga se encendió y los fans comenzaron a pedir el regreso. Queda estar atento a más novedades.