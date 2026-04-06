FRACRÁN: IMAS garantizó agua potable en Aldea Pai Martínez

El Instituto Misionero de Agua y Saneamiento (IMAS) emplazó un nuevo equipo electro sumergible para garantizar el acceso al líquido vital a más de 30 familias integrantes de la comunidad mbya Pai Antonio Martínez de Fracrán, aldea ubicada a 40 kilómetros de San Vicente.

Los operarios técnicos instalaron un motor de 2hp en una perforación de 170 metros de profundidad a lo que se sumó el cambio de 150 metros de cable para la provisión de energía del equipamiento provisto por el organismo provincial.